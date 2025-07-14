各地完善作風建設常態化長效化制度機制

中評社北京7月14日電／據人民日報報導， “職能部門有沒有‘吃拿卡要’、辦事拖拉、推諉扯皮等行為？”近日，浙江省麗水市縉雲縣紀檢監察幹部深入企業走訪。



縉雲縣完善政商交往正面、負面、倡導“三張清單”，明確10方面“要為”、10方面“不得為”，收受、索要紅包等問題被納入負面清單。



深入貫徹中央八項規定精神學習教育開展以來，各地堅持“當下改”與“長久立”相結合，完善作風建設常態化長效化制度機制，讓人民群眾看到變化、得到實惠。



“前段時間家裡水管壞了，聯繫網格員後沒多久，就有人過來上門維修。”江西省浮梁縣峙灘鎮侈溪村村民劉忠信說。



浮梁縣制定黨建引領基層治理網格化管理服務工作方案，針對獨居老人、殘障人士等群體，設置“一鍵撥號”快速呼叫網格員，及時高效響應訴求。



“圍擋整治，路暢通了，心氣也順了。”近日，看著自家附近的一處圍擋終於被拆除，吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市靖和街道居民單洪梅竪起大拇指。



琿春市完善線上線下“雙渠道”群眾意見受理機制，線上依托“琿春智慧城管”小程序、12345政務服務熱線，實現群眾訴求即時提交、快速響應；線下通過定期走訪等方式，現場辦公解決問題。



“調研組當場敲定解決方案，真是太好了。”江蘇省南通市制局半導體（南通）有限公司負責人付偉說。此前，公司新上的項目遇到工程建設難題，高新區項目辦第一時間匹配調研組，會同自然資源、住建、供電等部門工作人員直奔一線、現場辦公。



南通市建立調研考察活動統籌協調機制，制定調研問題解決清單、調研成果轉化清單，強化對調研中發現問題的督辦督查、跟蹤問效，推動帶著問題下基層、解決問題在一線。