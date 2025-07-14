高溫催熱“清涼經濟”

中評社北京7月14日電／據經濟日報報導，進入暑期，多地高溫催熱“清涼經濟”。清涼商品不斷上新，制冷家電迎來銷售旺季，避暑旅遊持續火熱……一系列創新產品及服務為消費市場注入新活力。



清涼產品走俏



“請來一杯奶霜香茉，少冰少糖，謝謝。”在北京大栅欄張一元“元來是茶”新茶飲店，遊客正排隊點單。一杯冷飲，成為不少遊客夏季出行標配。“元來是茶”新茶飲店負責人王宇介紹，為更好滿足消費者解暑消夏需求，店裡推出各式茉莉花口味的新茶飲，花香搭配茶底口感清爽，很受消費者歡迎。



除了在飲食上追求清涼口感，消費者在衣物選擇上更注重防曬性、透氣性。SN戶外品牌CEO薛飛介紹，公司推出小清風系列、超輕系列等適合夏天戶外的涼感運動服裝，升級混紡面料、輕量面料，使衣物速幹、透氣和抗異味。



一杯新茶飲、一件運動服，通過口味的融合、面料的創新，在日常生活用品中融入清涼元素，備受消費者青睞。京東消費及產業發展研究院數據顯示，高溫天氣下對解暑和健康防護的需求爆發式增長，清涼眼罩、冰淇淋、清涼噴霧和涼茶等銷量持續攀升。



家電功能更新



高溫天氣促使制冷家電購買需求加速釋放。京東618數據顯示，AI節能空調、新風空調等空調趨勢品類訂單量同比增長超5倍，中央空調多聯機銷售額增速超220%，便攜式風扇、除濕機的成交額同比增長翻倍，制冰機成交額同比增長100%。