水果大幅降價，果農有賺頭嗎？

中評社北京7月14日電／據人民日報報導，今年以來藍莓、荔枝、櫻桃等水果大幅降價



消費者“甜”了，果農有賺頭嗎？



“藍莓6.9元一盒”“桂味荔枝12.5元一斤”“櫻桃19.5元一斤”……近期，不少消費者發現，一些此前的“水果貴族”價格變得親民。



放眼批發市場，價格跳水的勢頭更明顯。在廣東廣州江南果菜批發市場，妃子笑荔枝6月底價格為每公斤4至4.5元，而去年同期價格為每公斤14至16元。



消費者實現“水果自由”的同時，會不會出現“果賤傷農”的現象？面對水果產業周期性波動，產地如何積極應變？近期，記者進行了調查。



今年行情：鮮果集中上市，產地搶速出貨，力爭薄利多銷



廣東茂名高州市根子鎮甲峰農業荔枝產業園，工作人員忙著給荔枝分揀裝箱。“白糖罌采完了，現在輪到桂味。高峰期一天就要發走4000斤。”5月中旬以來，產業園負責人鐘偉略沒怎麼歇過。



受上個冬季低溫少雨影響，主產區迎來10年不遇的荔枝“超級大年”。作為全球最大連片荔枝生產基地，今年茂名荔枝預計產量約63萬噸。在根子鎮土生土長的鐘偉略不由感慨，“所有的樹幾乎都成花了，這在大年裡也不多見。”



受氣象條件、栽培管理等因素影響，多年生果樹如荔枝，特別是桂味、糯米糍、仙進奉等中晚熟優質品種，通常存在年際間產量波動，表現為“大小年”周期。據初步調度，今年全國荔枝總產量有望達345萬噸，同比增加1倍。