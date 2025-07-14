日本參議院選舉　石破茂背水一戰

圖：（從左往右）公明黨黨首齊藤鐵夫、立憲民主黨黨首野田佳彥、日本首相兼自民黨總裁石破茂、日本維新會黨首吉村洋文以及國民民主黨黨首玉木雄一郎2日在辯論會前合影。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月14日電／據大公報報導，日本國會第27屆參議院選舉將於20日投票。多家日媒指出，物價上漲將是這次選戰的最大焦點，關稅問題、外國人政策等議題也備受關注。由於自民黨與公明黨組成的執政聯盟在去年眾議院選舉中已失去過半數優勢，本次若再度敗選，將令政府處境更加艱難，也將對日本首相石破茂構成下台壓力。在美國關稅戰、物價高漲等問題的夾擊下，對支持率持續低迷的石破政府而言，此次選舉為背水一戰。



日本第27屆參議院選舉定於7月20日投票。日本國會參議院承擔立法審議及對政府監督等職責，設有248個議席，議員任期六年，每三年改選一半。本次選舉將圍繞125個議席展開角逐，除了74個選區議席和50個比例代表議席，還有因東京選區議席空缺而進行的1席補選。日媒截至7月2日正午的統計顯示，此次選戰參選人數共計516人。



自民黨與公明黨組成的執政聯盟在去年10月的眾議院選舉中失去過半數優勢，成為少數執政黨。日本首相、自民黨總裁石破茂將執政聯盟掌握過半議席定為這次選舉的“勝負線”。目前，執政聯盟在參議院的非改選議席中合計擁有75席，這意味著兩黨在本次選舉中必須再贏得50席，方可維持參議院議席過半。



據日本電視台TBS在7月7日的預測，自民黨總共預計獲35至50席，公明黨則為8至13席。目前民調大多數預估，執政聯盟雖有望守住多數席位，但其風險在上升。



共同社7日公布的民調結果顯示，在比例代表選舉中，18.2%的受訪者表示將投票給自民黨，低於主要在野黨參政黨、國民民主黨和立憲民主黨的支持率總和。共同社民調同時顯示，石破茂領導的內閣支持率降至25.4%，較上次調查下滑7個百分點。按照日媒說法，此次參議院選舉結果將左右石破內閣的命運。若此次再失去多數席位，石破茂或被迫引咎辭職。



石破茂政府政績慘淡



分析認為，執政聯盟選情低迷的最重要原因是石破茂政績慘淡。石破茂的招牌政策是改善民生。然而，近期日本國內包括大米在內的生活必需品價格持續上漲，民眾生活壓力驟增。據彭博社報導，隨著通貨膨脹率持續超過工資成長，日本民眾5月的實質薪資年減2.9%，跌幅為2023年以來最大。而多家日媒指出，物價上漲問題成為了這次選戰的最大焦點。