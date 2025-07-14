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廣州永慶坊煥發新生機
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2025-07-14 14:54:05
中評社北京7月14日電／據新華社報導，廣州永慶坊位於荔灣區恩寧路，是一條有著千年歷史的嶺南文化特色街區。2016年，永慶坊成為全國“微改造”試點街區，通過微改造與文化活化，實現歷史文化街區的保護與更新，讓老城煥發新生機。作為廣州嶺南文化的重要載體，永慶坊在保留騎樓、西關大屋等傳統建築風貌的同時，引入文創、藝術、商業等多元業態，打造集非遺展示、文旅體驗於一體的城市文化地標。
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