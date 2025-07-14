“簪花之路”激活文旅新動能

中評社北京7月14日電／據新華社報導，今年以來，甘肅省甘南藏族自治州舟曲縣深入推動文旅融合發展，促進融合業態提質升級，從當地藏族女子“以花為簪”的古老習俗中取名，積極打造一百多公里的“簪花之路”風景廊道，依托拉尕山、白龍江、博峪藏寨花穀、茶馬古道遺址等特色旅遊資源，將自然風光、歷史文化與民族風情深度融合，使生態資源轉化為發展資本，帶動沿線村落的民宿客棧、非遺工坊、休閑農業等業態發展，全面激活文旅發展新動能。