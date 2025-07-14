中評社北京7月14日電／據人民網報導，早稻是我國全年糧食收穫的第二季的主要作物，不僅是重要口糧品種，還關係到下一季晚稻生產。眼下，9個主產省份早稻由南向北陸續開鐮收穫。截至目前，全國早稻收穫已過三成，進度同比略快。



近日，湖南省祁陽市38.5萬畝早稻迎來收穫。大型收割機駛入稻田，飽滿的稻穗被收割機整齊“吞入”，源源不斷地被送上運糧車，顆粒歸倉。秸秆隨後粉碎還田，成為晚稻天然的生物肥料，全程機械化“雙搶”無縫銜接，為晚稻插秧爭分奪秒搶出農時。



“因為天氣好，雨水好，水稻長勢也好，稻穗飽滿，平均畝產增產110斤以上，今年每畝增收130多元。”今年種了500多畝早稻的種糧大戶劉定付嘴角的笑意藏不住。



國家水稻產業技術體系祁陽綜合試驗站站長、中國農業科學院祁陽紅壤實驗站副站長李冬初介紹，近年來，通過水稻合理密植技術和田間智慧田管，後期根據實際長勢，叠加“一促多噴”等措施，初步來看今年水稻長勢好，能夠保障水稻單產達到預期目標。



據介紹，祁陽被納入全國2025年水稻單產提升整縣制推進名單，全市布局5個萬畝高產片、14個千畝示範方及41個百畝攻關田，大力發展農業新質生產力，實現“耕、種、管、收、烘”一站式作業，同時積極推進農業現代化，全面落實水稻單產整建制提升，有效提高糧食附加值，增加村民種糧收入。



迎來早稻的不只在湖南。在浙江寧波鄞州區姜山鎮，今年早稻種植面積達6.5萬畝，早熟品種已進入收割期。在浙江東陽，早稻次第成熟進入收割季，稻田一片金黃，呈現一幅和美的夏日田園“豐”景圖。數據顯示，浙江全省早稻種植面積超200萬畝。