港澳記者訪贊皇中學　探深深港澳緣

港澳記者參觀贊皇中學（中評社 海涵攝） 中評社贊皇7月15日電（記者 海涵）“今年高考，我們學校有不到1000名考生，重點大學上線人數達177人。”港澳記者團14日下午來到河北贊皇中學參觀，教師甄靜雨同前來參觀的記者們分享了這一最新喜訊。甄靜雨說，近些年來，贊皇中學的高考成績逐年攀升，每年都能取得新突破，並且在文化和藝術兩方面齊頭並進。作為一個縣域中學，贊皇中學何以取得如此佳績？



這所成立於1952年的老牌中學是目前贊皇縣唯一一所省級示範性公辦高中。過去，受縣域經濟條件制約，贊皇中學基礎設施一直薄弱，教育資源匱乏，師資力量不足。學校的硬件設備一度非常差，簡陋的餐廳、30人的大宿舍，大型活動只能在露天舉行，老師們沒有專門的備課室。2018年學校在校生不到2000人，高考重點上線僅個位數。



如今，記者一行看到的贊皇中學已經煥然一新，教學樓寬敞明亮，教學設備智能化、現代化；宿舍樓整潔舒適，基礎設施人性化、便利化；餐廳乾淨衛生，菜品種類豐富、性價比高。



在勤志樓，記者們參觀了由“上海宋慶齡基金會－東亞銀行公益基金”捐建的河北省首所“綠色螢火蟲樂園”。在這裡，每張桌子上都放著一個平板電腦，這些平板電腦關聯著一塊主屏幕，這是一種新型教學平台，借由它，教師可以進行調查問卷、文件分發、小組討論、投屏等功能，提高了課堂效率，可謂是一個數字化教室。贊皇中學的一名教師向記者一行展示了種種智能、科技、便捷的操作，也讓記者一行深刻體會到“AI賦能教學”不只是口號。



參觀教室時，記者一行對智慧黑板很感興趣。甄靜雨告訴記者，今年香港太古集團向學校捐贈了40套智慧黑板。這些智慧黑板有效解決了過往多媒體教學中遇到的卡頓、老舊等問題，給教師上課帶來極大便利。甄靜雨介紹說，通過智慧黑板，數學老師給學生們介紹函數圖像時，可以便捷使用不同顔色展示；化學老師可以進行模擬實驗，或者直接生成化學方程式；語文老師也可以從智慧黑板中迅速找到並呈現出想要教學的古詩詞。她說，智慧黑板的視頻展台還支持直接展示學生作業和習題完成情況，方便老師直接批改。智慧黑板能大大提升學生的自主性，調動了學生的上課熱情。在課堂上，以智慧黑板為輔助，以學生為主，教師們進行課堂上的一些跟蹤輔導，極大提高了課堂的效率。