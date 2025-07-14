健康食品臨床實驗　成本至少200萬

中評社北京7月14日電／據大公網報導，脂肪肝在香港十分常見，且發病率正持續攀升，推動市場對健康產品的需求高漲。不過，對於創業者而言，這並非一條易走的路，既要頂得住科學的不確定，也要走得進市場的現實邏輯。香港理工大學未來食品研究院核心成員、寶力安生物科技聯合創始人常金輝及其團隊研發的新型脂肪替代品“AkkMore”，可以預防肥胖、對抗肥胖以及相關代謝病，有利於緩解焦慮症。該物料源自天然油菇菌的提取物，能取代乳化劑、穩定劑及部分食用脂肪，目前已可應用於多種食品配方，包括各類忌廉製品。



常金輝指出，健康食品是一個紅海市場，競爭最大的難點在於市場教育。在新產品的商品櫃前，消費者只會花一秒鐘決定是否停下腳步瞭解產品。因此，企業往往需投入大量資源在KOL（意見領袖）、醫生等推廣渠道上，這筆市場教育支出亦成為投資者評估的關鍵變數。



產品價格是影響消費者的重要因素。常金輝坦言，談及健康食品，很多人第一反應是“價格高”，這背後反映的是“成本高”。她表示，臨床實驗的固定成本基礎最起碼200萬至300萬元，再加上研發時期的時間成本，若以一個較低的價格售賣，便無法維繫公司的運轉。以“AkkMore”的研發為例，單是尋找適合的菌株，團隊就花費近4年時間，而實驗過程更是需要高度把握。常金輝遺憾表示，團隊有一位成員多次試驗失敗，最終因自我懷疑而選擇離職。