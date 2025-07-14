經營機器人港企擬上市　拓醫療藍海市場

中評社北京7月14日電／據大公網報導，新經濟企業持續成為全球創投焦點，不少企業正加速融資與上市部署，而香港作為亞洲重要金融及資本市場，近年積極優化上市制度，為創新企業打開融資通道。羅兵咸永道指出，今年上半年香港首次公開募股（IPO）市場共集資1071億元，較去年同期上升7倍，並已超越去年全年集資額。



本地機器人平台開發商博歌科技（Robocore Technology Ltd）正思考未來上市路徑，並積極觀察香港融資環境。該公司行政總裁林朗熙表示，計劃於2027年上市，至於地點選擇，“納斯達克當然有較強的機器人融資能力，但香港方面，我們亦觀望普渡科技與雲跡科技的進展，從而瞭解市場發展情況。當然，上市選擇亦要視乎美國的政策環境。”雲跡科技股份4月已向港交所遞交上市申請，至於投資人對機器人相關公司的看法，羅兵咸永道香港資本市場服務主管合夥人黃金錢稱，具體取決於公司技術的發展情況及股東架構。



博歌科技計劃下月完成目標3000萬元的D輪融資，現時已完成2000萬元的認購。據悉，博歌科技成立於2019年，首年生意已逾千萬人民幣，現時在全球33個國家擁有分銷商，主力市場為中國與美國。



醫院引入 長者跌倒個案減八成



林朗熙表示，疫情期間，公司將旗下機器人Temi升級為遠程診療平台，搭載血壓計、血氧儀、超聲波探頭及視像會診功能，部署於美國長者護理中心。病患只需一通電話，機器人便可自動前往床前完成初步診斷，將原本需時4小時的候診時間縮短至5分鐘。該方案亦大幅減低醫療成本，“美國救護車一次收費動輒1200美元，而我們只向保險公司收取30美元。”林朗熙坦言。



博歌科技旗下產品已投入香港實際應用場景。林朗熙表示，公司目前已進入全港38所公立醫院，當中，東華醫院引入30個機器人和600個床墊感應器組成的智能監察系統，能夠偵測長者病人自行下床的風險，甚至預先錄制子女聲音提醒長者避免跌倒，成功將跌倒個案大幅減少八成。此外，博歌的機器人亦參與醫院日常管理。例如瑪麗醫院便應用巡邏機器人偵測嘔吐物，並通知清潔系統，或偵測人流異常時向保安發出提示。他續稱，公司會將這些場景經驗整理成白皮書，以擴大使用範圍。