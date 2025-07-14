建設國際消費中心城市四點建議

中評社北京7月14日電／據大公網報導，近年來，中國開始發力培育建設國際消費中心城市。放眼海內外，不同國家和地區在建設國際消費中心城市過程中，由於資源禀賦、經濟基礎、民俗文化等方面的不同，各個城市採取的發展思路和現實路徑也有所差異。不過，這當中有不少共通的做法值得參考。筆者嘗試給出四點建議。



打造特色旅遊業 豐富商品供給



第一，打造特色文化旅遊產業。



能夠吸引周邊地區乃至其他國家的眾多消費者專程來此購物花銷，是成為國際消費中心城市的先決條件。在中國電商行業已經頗為發達的當下，很多外地消費者似乎並無必要專程趕到某個城市進行消費，線上下單即可買到所需消費品，而傳統的“消費中心城市”概念仿佛也正在受到挑戰。



然而換個角度看，即便電商行業已頗為成熟，但諸如香港、杜拜等城市每年依然能迎來大量來自不同地方的消費者，二者並沒有因為電商的便利而失去其消費中心城市的地位。這其中，最大的“奧秘”便在於旅遊業。



一方面，旅遊是最為典型的體驗型經濟活動，天生帶有出行和聚眾屬性，遊客衹有親身經歷感受才能得到滿足；另一方面，旅遊業不僅涉及到餐飲、酒店、交通、景區景點、商超、娛樂設施等諸多領域，還關聯到農業、園林、建築、金融、保險、通訊、廣告等其他配套產業部門，任何一個領域都與消費密切相關。



因此想要吸引更多的外地居民專程來此消費，發達的旅遊業不可或缺。各地在建設國際消費中心城市過程中，應當更加注重當地旅遊業的發展，比如充分開發當地旅遊資源，打造更多符合不同消費者需求的旅遊線路及產品；培育夜游景點和特色體驗項目，不斷豐富夜間文旅消費內容和服務；加快文旅類特色小鎮建設，推動景區、度假區提檔升級等。



第二，提高消費載體建設，豐富商品服務供給。