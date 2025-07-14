發揮雙向平台功能　貢獻國家發展

香港是內地資本市場連接全球的重要橋梁紐帶，也是全球最大離岸人民幣業務中心。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月14日電／據大公網報導，香港兼具國際金融、貿易和航運三大中心地位，在助力構建國家“雙循環”新發展格局扮演重要功能角色，一方面香港是中資企業高質量“出海”的首選目的地，具備“A＋H”雙平台優勢以及先進科技成果轉化的潛能。另一方面，香港在服務國家高水平開放進程中發揮更大的作用，這既包括完善的交通網絡、成熟的金融系統、開放的投資制度，也體現在香港的關稅政策、簡明稅制，以及法律、會計等健全的專業服務機構網絡。



香港大力推動引資、引企和引才計劃取得積極成效，“科技＋金融”雙軌並進、“灣區聯動＋滬港協同”共振發力，賦能香港經濟金融加快高質量發展，未來在服務中企“出海”及吸引國際投資、人民幣國際化等方面將發揮獨特優勢，為服務國家大局貢獻香港力量。



“引進來”與“走出去”



一、“投資中國”更具吸引力和可持續性



面對全球經濟格局的深刻調整，中國再次強調“建設更高水平開放型經濟新體制”。為了與世界更好分享高水平開放的“中國紅利”，中國設立了一批自貿試驗區。自貿試驗區建設以來，國家層面向全國覆製推廣的制度創新和開放成果達300多項，各省區市自行推廣覆製的成果超過2800項。2025年政府工作報告提出，穩定對外貿易發展。加大穩外貿政策力度，支持企業穩訂單拓市場，其中包括優化融資、結算、外匯等金融服務，促進跨境電商發展、開拓多元化市場及鼓勵服務出口、發展新型離岸貿易、邊境貿易等具體措施。這些政策“組合拳”將進一步釋放制度紅利，吸引長期資本流入。面對全球金融市場動蕩及金融投資風險升高等挑戰，境外投資者“做多中國”的確定性增強，一則是中國經濟長期向好、宏觀政策保持穩定及高科技創新加快，二則是中國營商環境持續改善、各領域開放進程加快，發展機遇頗多，投資中國的長期回報更高，可持續增長的潛能更大。