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印尼馬魯古省附近海域發生6.7級地震
http://www.CRNTT.com   2025-07-14 17:42:13


　　中評社北京7月14日電／據新華社報導，印度尼西亞氣象、氣候和地球物理局14日說，印尼馬魯古省附近海域當天發生6.7級地震。

　　消息說，地震發生於雅加達時間14日12時49分（北京時間13時49分），震中位於距離該省東南馬魯古縣西南方向約169公里處的海域，地震深度為98公里。

　　印尼位於環太平洋地震帶，地震活動頻繁。

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