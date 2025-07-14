印尼馬魯古省附近海域發生6.7級地震

中評社北京7月14日電／據新華社報導，印度尼西亞氣象、氣候和地球物理局14日說，印尼馬魯古省附近海域當天發生6.7級地震。



消息說，地震發生於雅加達時間14日12時49分（北京時間13時49分），震中位於距離該省東南馬魯古縣西南方向約169公里處的海域，地震深度為98公里。



印尼位於環太平洋地震帶，地震活動頻繁。