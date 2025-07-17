7月15日，中國評論通訊社創社社長郭偉峰先生的海葬儀式在香港東龍洲以東海域舉行。 中評社香港7月17日電（記者 林艷）7月15日，中國評論通訊社創社社長郭偉峰先生的海葬儀式在香港東龍洲以東海域舉行。香港中聯辦台務部原部長楊流昌以詩寄情，特別撰寫《送別》一詩表達追思，全文如下：



天海蒼茫，雲濤低語。今天我們乘著白羽輕艇，來到東龍島外碧波萬頃的海上，手捧凝結晨露的菊花，循著郭偉峰先生最後的心願，將他歸於這片浩蕩的蔚藍。清風徐徐，是他舒展的眉宇；海波漫漫，是他坦蕩的襟懷——“我就在裡面”，他的這聲輕歎，從此化作潮汐的韻腳，在永恆的海平線上與星月和鳴。



親愛的峰哥，

讓我以詩為你送行：

你是劈開海峽堅冰的孤勇，

你一生是擊浪的行舟。

四十年架設心橋的筆鋒，

在中評的燈塔下凝成誓言：

以墨為纜，以紙為帆，引千帆歸航！



此刻我們懂得：

你選擇長眠於東龍島的煙波，

是將骨血熔鑄成守望的礁石——

潮湧向金門，是你未絕的呼喚；

雲湧過台灣，是你不熄的期盼。

“終於可以休息了” 的喟歎里，

藏著你最後的叮嚀：

待兩岸春風渡盡，

每一朵歸航的浪花都是我的笑顏！



我們舉目遠眺：

粼粼波光正在縫合海的裂痕，

獵獵長風終將吹散霧的藩籬。

峰哥啊，你已化作永恆的信風——

往北吹，是故園的青山綠野，

向南渡，是血脈的碧海青天！



請安眠於這無垠的蔚藍吧，

當兩岸的漁火連成星河燦爛，

當團圓的歌聲響徹滄海月明，

每一片瀲灩的波光上，

都閃耀著你未落的晨暉。



清風為證，海濤作碑：

你守望的航程，我們繼續揚帆！