張亞中：深深懷念為兩岸掛燈搭橋的郭偉峰社長

7月15日，中國評論通訊社創社社長郭偉峰先生的海葬儀式在香港東龍洲以東海域舉行。 中評社香港7月16日電（作者 張亞中）摯友郭偉峰社長，已於昨日於香港進行海葬，靜靜地告別這個世界。他選擇以大海為歸處，正是他一生瀟灑的寫照，也象徵他一生寬廣的胸襟與深遠的思維。我站在台灣這端，遙望天空，心中浮現我們過往種種點滴。他走得太突然，太令人不捨。我知道，這不是一段情誼的終結，而是一場精神的延續。他燃起的溫暖，值得我一生珍惜；他為兩岸搭建的道路，正等著我們接續守護。



5月29日中午，接到香港朋友傳來噩耗，郭偉峰社長——這位為兩岸默默燃燒數十載的媒體人、思想家，永遠離開了我們。那一刻，仿彿晴天霹靂，心頭一震，久久難以平復。哲人已逝，但他一生為兩岸掛燈搭橋，那光與路，卻將長照後人。



我與偉峰兄結識至今已逾二十載。最初，他是我敬仰的記者與評論人，後來，成為理念契合、情懷相通的摯交知己。他不只是新聞工作者，更是跨越現實與理想的橋樑建構者。為了兩岸和平，他甘願化身一盞燭火，在風雨中持續照亮前路；為了民族未來，他化筆為燈，搭建思想的橋梁。他的生命，是一種寧靜而執著的燃燒。



2009年起，我推動多場海內外兩岸高端對話，包括大陸、台北、東京、雪梨等十幾個地點，《中評社》皆為共同主辦夥伴，而偉峰兄總是親自參與，傾力協助。他動員的不只是資源，更是情懷。他說：“要讓世界知道，還是有人在為兩岸和平努力，還有和平思想值得被聽見。”



我至今書架上，仍珍藏著《北京會談》《台北會談》兩本中評社為我們出版的紀錄文集，裡頭每一頁都是兩岸學術菁英為和平發展奮力發聲的見證。今日重翻，見封面偉峰兄的照片，撫之不語，哀傷潸然。



他是才子，思想深邃、文筆感人。他是第一個來台灣採訪的大陸記者，更是肩負歷史囑託的行者。據我瞭解，早在1990年代末，他便與一群理想者，肩負汪道涵先生的囑託來港開疆拓土，創建《中國評論》，以“擺事實、講道理、明是非、求共識”為理念，成就今日中評社、智庫雙軌。凡關心兩岸者，莫不每日關注其評論，這是因為報導正確、客觀、豐富。這不正是偉峰兄論事的精神嗎？

