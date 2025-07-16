楊流昌：沉痛悼念郭偉峰社長

中評社香港7月16日電（記者 林艷）中國評論通訊社創社社長郭偉峰先生小型告別儀式日前在香港舉行，國台辦原局長、海協會原秘書長、香港中聯辦台務部原部長楊流昌致悼詞，全文如下：



烏雲低垂，群峰肅立，悲風穿庭。今天，我們懷著錐心之痛會聚於此，送別一位用生命溝通兩岸、以赤誠推動統一的無私奉獻者、思想領航人，一位我們的親人、摯友、恩師與引路人。他就是，我們最敬愛的峰哥郭偉峰先生。



郭偉峰先生是我們中國評論的創辦人，一生心繫兩岸和平統一，致力於搭建溝通交流平台。他以筆為舟，以媒為橋，將兩岸一家親的信念刻進每一行文字，把國家統一的理想融於每一次發聲。他是兩岸關係浪潮中最堅韌的弄潮兒，是兩岸交流長河裡最明亮的燈塔。今天，我們不僅要悼念一位通透正直、覺悟無我的良師益友，更要致敬一位為國家統一、民族復興燃燒生命的“兩岸擺渡人”。



一、破冰者：以新聞之刃，劈開兩岸隔閡堅冰



郭偉峰先生18歲立志當新聞記者；21歲入讀武漢大學後，積極在武大民國建築群中尋找兩岸故事；25歲入職中國新聞社後，正式從事港澳台新聞工作，期間更以記者之眼、赤子之心，叩響了兩岸溝通的第一扇門：1991年，郭偉峰先生以大陸記者身份首赴台灣採訪“閩獅漁”事件，成為兩岸相隔42年後首次踏上寶島台灣採訪的大陸記者之一，開啟了兩岸新聞雙向交流的序幕，載入了兩岸新聞交流乃至兩岸關係史冊。



郭偉峰先生的“破冰之行”意義非凡，正如國台辦唁電所言，他“開創了大陸記者入台採訪的先河”。兩岸各界一致公認，郭偉峰先生是劈開兩岸隔閡堅冰、推動兩岸新聞雙向交流第一人。他的卓越貢獻，為兩岸新聞交流合作樹立了里程碑，對兩岸關係發展產生重大深遠影響。

