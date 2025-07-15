中評編譯：對朝政策需要一位“節奏制定者”

中評社首爾7月15日電（記者 崔銀珍編譯）在7月7日《韓國日報》的專欄中，美國斯坦福大學亞太研究所所長辛基旭(音)指出，美國近期對伊朗核設施發動空襲，不禁令人回想起八年前美方曾為對朝空襲所作的緊張部署。他強調，當前李在明政府所倡導的務實主義安保戰略，必須擺脫“調解者論”等政治性修辭，更應專注於為美朝最終談判打造恰當節奏。文章編譯如下：



上個月，美國對伊朗核設施發動了空襲，這讓我不禁回憶起2017年春天的局勢。當時，美朝雙方互相拋出激烈言辭，韓半島的緊張氛圍達到了頂點。那也是朴槿惠總統遭到彈劾、韓國舉行總統選舉，政治領導層出現空白令人擔憂的時期。在戰爭陰霾籠罩之際，我懷著沉重的心情，展開了為期四天三夜的行程，訪問了位於夏威夷的美軍亞太司令部。當時的司令官，正是後來出任美國駐韓大使的海軍上將哈里·哈里斯。



回顧八年前的局勢，美國當時也為應對朝鮮的核與導彈威脅，做好了充分的軍事準備。除了考慮對朝鮮核設施和導彈基地實施精確打擊等多種選項外，還詳細掌握了朝鮮若發動報復性攻擊可能造成的損失及應對方案。司令部的一位高級官員曾指出，面對朝鮮的威脅，“紅線”一詞已不再適用，因為朝鮮早已進入“紅區”，因此即使存在風險，美國也不應在採取必要行動方面猶豫不決。不過，他也補充說，最終的決策權仍歸總統所有。此次伊朗核設施遭襲事件，再次喚起了我對當年驚心動魄局勢的回憶。



與伊朗不同，美國並未對朝鮮核設施發動空襲，反而將政策方向徹底轉變，轉向與朝鮮展開對話與舉行首腦會談。原以為朝核問題將迎來新局面，然而2019年河內美朝首腦會談破裂後，不僅美朝關係，韓朝關係也迅速陷入冰封狀態。此後，拜登政府與尹錫悅政府均未將朝鮮問題列為核心外交與安全議題。與此同時，朝鮮不斷強化其軍事力量，更進一步與俄羅斯締結軍事同盟，事實上已將其核國家地位確立為既成事實。

