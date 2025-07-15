快評：多數民意“反罷”利藍白　還有兩變數

中評社快評／台灣726“大罷免”倒數10天，台灣民意基金會14日發布“大罷免”封關前民調，結果顯示罷免區69.9%選民表態“一定或可能會投票”，48%表示“不同意罷免”，37%表態“同意罷免”，雙方差距逾10個百分點。



台灣“中選會”7月3日公告，針對24名在野國民黨“立委”，以及民眾黨新竹市長高虹安的罷免案，本月16日起至7月26日投票時間截止前，不得發布或評論罷免民調。



封關前民調數字說明，綠營推動的“大罷免”愈來愈遭到多數民意反彈。這對在野的國民黨與民眾黨是好消息。而最後輸贏，主要看兩變數，一是投票率，另一是看誰犯錯更多。



台灣民意基金會董事長游盈隆認為，如果綠營能催出七成投票率，藍營就要催出至少五成五投票率，才足以抗衡。因此，投票率越高，將越有利於國民黨；反之則越有利於民進黨。“戰鬥藍”發起人趙少康也認為，投票率是關鍵，“大罷免”是仇恨動員，最後比的只剩下投票率。



賴清德近日接連取消“團結十講”的第五講和第六講。因為此前的“四講”引發許多爭議、加上勘災失言，讓投不同意罷免的反惡罷聲勢急速沸騰。現在還不清楚賴清德會否講下去、以及會講成什麼樣，如果講成此前的“四講”一樣，綠營的“大罷免”選情必遭拖累。



由封關民調推估，“大罷免”要拉下6席或6席以上藍委的機會不高。這樣的話，民進黨就不太可能在“大罷免”後的“立法院”佔多數，“大罷免”鬧劇就該結束了。