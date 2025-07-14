日本製鐵CEO：不認為中國是第1

中評社香港7月14日電／日本製鐵已完成對美國鋼鐵（US Steel）的收購，日本製鐵會長兼首席執行官（CEO）橋本英二在接受日本經濟新聞（中文版：日經中文網）的採訪時表示，將通過向美國鋼鐵派遣日鐵的技術人員，“保持世界第一的開發能力，維持日本製造業”。同時表示，未來仍會考慮進行併購（M&A），繼續推行進攻式經營策略。此次的主要採訪內容如下。



記者：收購美國鋼鐵經歷了長達一年半的艱難談判。



橋本英二：收購並不是特朗普因為某件事改變了想法，或是談判中出現了什麼轉捩點那麼簡單的事情。（日本製鐵收購美國鋼鐵）對美國有利，對日本製鐵也有利。最終，這次得出了理所當然的結論。（一直反對將美國鋼鐵變成全資子公司的）特朗普之所以同意100%出資收購方案，可能是因為他意識到，僅靠關稅存在無法重建美國鋼鐵行業的風險。



進一步來說，當地民眾也意識到了這一點。起初，除了（美國鋼鐵總部所在地賓夕法尼亞州的）州長、當地政治家之外，工會下面的員工也不贊成。但看到大型競爭企業（美國第二大鋼鐵企業）克利夫蘭·克利夫斯公司（Cleveland-Cliffs，因高爐停運等）陷入困境後，他們進行了冷靜思考，發現日本製鐵與美國鋼鐵聯手是美國鋼鐵實現重建的唯一辦法，如果無法實現，當地經濟也將遭受打擊。



記者：您認為還應該推進哪些經營改革措施？



橋本英二：我不確定由我來完成所有經營改革是否合適，但經營改革分為兩個步驟。第一步是恢復收益。沒有這一步，員工就會失去幹勁，選擇離職。我認為第一步已經基本實現。第二步是能否保持當前的勢頭。



第一步可以通過自上而下的方式推進改革。但第二步必須確保10到20年後不會回到原來的狀態。要以世界第一為目標持續實現增長，需要做到兩點。第一是改變每位員工的觀念。需要進行意識改革，改變工作方式，追求增長，不滿足於現狀。



第二是企業風氣、企業文化。以增長為前提，以挑戰為前提。為此，需要調整當下的工作。此前技術人員一直滿足於在日本國內工作，但公司的技術是否真的是世界第一，在國內是無法檢驗的。需要發起挑戰，看看是否在海外通用。



對中國企業無法視而不見



記者：您認為當前美國鋼鐵面臨的課題是什麼？



橋本英二：相對於設備能力來說，美國鋼鐵的產量較少。也就是說，開工率低。最多衹有70%左右。其原因在於可變成本高。這直接導致其缺乏決定性的競爭力。明明有需求，卻在打算增產時，發現可變成本增加，無法收回固定成本。



可變成本高的原因首先是生產方法不夠成熟。與日本製鐵相比，存在良品率低等問題。過去未能進行投資，導致設備老化、不完善。物流也不完善。為了降低可變成本，首先已經將日本製鐵的40名技術人員派遣過去。



記者：美國市場是否存在足夠的需求來匹配增產？



橋本英二：在（收購所耗費的）一年半時間裡，我們派遣了市場行銷專家，收集了對美國鋼鐵的評價以及收購後對日本製鐵的期待等資訊。期望值相當高，通過滿足這些期待，美國鋼鐵當前的收益也會好轉。



我們能夠為美國無法生產的產品做出貢獻。比如，目前美國正在為人工智慧（AI）半導體相關領域增強電力供應能力。變壓器的尺寸越大，效率越高，但美國無法充分生產用於數百噸級變壓器的高級電磁鋼板。混合動力車和純電動汽車（EV）都需要電機，但美國缺少電機鐵芯所需要的高性能高級電磁鋼板。



記者：中國正在出口廉價的鋼鐵。



橋本英二：在全球鋼鐵行業中，中國確實在產量上佔據絕對優勢，但我並不認為中國是第一。只是將多個國有鋼鐵企業捆在一起而已。就連同樣產品的價格在國內也各不相同。利潤衹有我們公司的幾分之一。



中國正在努力提高其存在感。由於與日本製鐵追求世界第一的目標不一致，因此無法視而不見。我們將採取主動措施，抑制中國的海外拓展。最危險的地方是印度。



中國自然會向像印度這種需求增長的地方伸出觸手，然後是泰國。如果不採取措施，泰國將像越南和印度尼西亞一樣，落入中國企業的控制之下。這絕對是不允許的。在越南和印度尼西亞市場，我們已經出手晚了。



10年後必將重返世界第一



記者：在這個不穩定的時代，您認為日鐵需要什麼來應對？



橋本英二：在這樣的重大轉折時期，必然會出現新的贏家和新的輸家。因此，為了確保在十年後成為贏家，現在必須集中投資。我所要做的就是為下一代保留夢想和選擇。恢復到世界第一的地位，在美國、歐洲、印度、泰國這四大主要市場上，確保生產基地。推進增產，目標是十年後達到粗鋼產量1億噸。



同時，絕不能忘記的是必須堅守日本國內的鋼鐵業務，也就是說，必須維持世界第一的開發能力。鋼鐵生產得足夠多，才能保持和發展技術。遺憾的是，在日本擴大鋼鐵生產是不可能的，因此從人才培養的角度，海外拓展是不可或缺的。



記者：您考慮進一步的海外併購嗎？



橋本英二：腦海中有這個想法，但由於涉及對方，所以不便評論。不過，由於中國的低價攻勢，鋼鐵製造商目前正處於非常困難的境地，未來會有企業破產。我認為，今後有實力的公司將會有機會，因此我希望能夠迅速考慮（收購）。



在美國，包括美國鋼鐵在內的四大製造商已經處於寡佔狀態。黃金股（特權優先股）也規定了對於美國國內競爭業務的重要收購需要總統等的同意。因此，美國的大型企業始終是競爭對手，而不是收購對象。對於符合反壟斷法的小型製造商，我們會在美國國內尋找機會。



對中國、越南和印度尼西亞並不太感興趣。只要中國的低價出口沒有平息，就無法在亞洲建築用鋼材市場上確保盈利。我們併購的目標是需求明確增長，並且對能夠發揮我們技術實力的高端鋼鐵有需求的地方。這兩個條件是必不可少的。