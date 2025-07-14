盧煜明、趙偉仁獲選為歐洲科學院外籍院士

“無創產前檢測之父”盧煜明教授。 中評社香港7月14日電／香港中文大學（中大）校長盧煜明教授與醫學院院長趙偉仁教授今年獲選為歐洲科學院外籍院士，以表揚他們在臨床醫療及醫學創新領域的傑出成就，以及為全球健康福祉所作出的非凡貢獻。



盧煜明教授現任中大校長、李嘉誠醫學講座教授及化學病理學講座教授。他於1997年加入中大，同年發表孕婦的血漿內存有高濃度的胎兒DNA，奠定了無創產前診斷技術（Non－invasive prenatal test）的重要基礎。盧教授及其團隊後來研發了唐氏綜合症的無創檢驗方法，成功將以DNA分析為本的“無創性產前診斷技術”，從科學研究層面應用至臨床診斷，現時已被超過100個國家廣泛採用，全球已有超過一億名孕婦受惠。近年盧教授領導的跨學科研究團隊成功將DNA測序技術應用至癌症檢測，以非入侵性方法找出癌症基因組中多種類型的改變，把癌症液體活檢推進至全基因組時代。最近盧教授的科研團隊更成功研發出一種能偵測多種癌症的血液測試，並推出作臨床應用。



盧教授的研究成果對全球醫學科學界影響深遠，屢獲國際殊榮，當中包括於2011年被選為英國皇家學會院士、2013年被選為美國國家科學院外籍院士、2014年獲費薩爾國王國際醫學獎、2015年成為首位獲頒美國臨床化學協會Wallace H. Coulter講學獎的華人、2016年獲頒有“中國諾貝爾獎”之稱的首屆“未來科學大獎—生命科學獎”及被譽為“諾貝爾獎預測指標”的“湯森路透引文桂冠獎”（Thomson Reuters Citation Laureate）、2019年成為首位華人科學家獲頒“復旦—中植科學獎”，及2021年獲有“科學界奧斯卡”之稱的“科學突破獎—生命科學”，及成為史上首名英國皇家學會生物學科“皇家獎章”華人得主。2022年，盧教授更獲頒被譽為“美國最高榮譽生物醫學科學獎”的“拉斯克獎—臨床醫學研究”。2023年，他獲選為中國科學院院士及首屆“騰沖科學大獎”得獎人。他在2024年更成為獲頒“希門尼斯－迪亞斯講座獎”殊榮的首位華人學者。2025年，他獲授予Richard B. Johnston， Jr.醫學博士獎⸺發育生物學。



盧教授表示：“我十分榮幸獲選為歐洲科學院外籍院士，這對我的科研工作是極大的鼓舞。我們透過無創產前診斷技術幫助全球孕婦，讓產前檢測變得更安全和精確，這是我科研生涯中的重要里程碑之一。未來我會致力與全球科研同儕攜手努力，推進全球醫療健康發展，將更多尖端科研成果轉化為臨床應用，造福世界。”

