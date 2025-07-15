港澳記者訪葛溝村　感受鄉村振興新面貌

港澳記者團一行14日下午來到葛溝村（中评社 海涵摄） 中評社贊皇7月15日電（記者 海涵）寬闊整潔的柏油馬路、栩栩如生的各式彩繪、錯落有致的高門大屋，是記者對河北省贊皇縣葛溝村的初印象。港澳記者團14日下午來到葛溝村，瞭解村莊脫貧攻堅及鄉村振興成果。



記者一行先來到葛溝村便民綜合服務中心。據葛溝村黨支部書記郭彩彬介紹，葛溝村478戶1451人，脫貧戶35戶80人。先後被評為全國民主法治示範村、省精品美麗鄉村、省三星級平安示範村。他說，當前村里的紅薯種植產業和大棚蔬菜產業正蓬勃發展，同時也在爭取光伏發電項目，下一步，這些項目叠加能夠帶動村集體收入增加100萬元。



郭彩彬告訴記者，當前，葛溝村村民人均年收入達到了15000元以上，村民收入來源多樣，比如很多年輕村民在外跑運輸，基本上每個月都會有8000元收入；留守在村里的村民則可參與一些車間工作來獲得收入。



郭彩彬提到，2021年起，中央港澳辦秘書局與葛溝村結對共建。港澳愛心企業人士積極捐資助力村莊發展建設，也會為因病致貧的困難戶捐贈一部分醫藥費。由於與港澳有著這樣的連結，記者看到，村莊里的彩繪特別融入了港澳元素。



記者一行走訪了村民王大哥的家。早年間，王大哥家因病致貧。脫貧後，王大哥一家的年收入已經能達到三至四萬元。房子翻新了，家電裝上了，車子停在院中，女兒的獎狀貼滿牆，生活越來越有奔頭。