王毅同馬耳他副總理兼外交旅遊部長博奇會談

中評社北京7月14日電／7月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同馬耳他副總理兼外交旅遊部長博奇舉行會談。



新華社報導，王毅說，馬耳他地處亞歐非戰略要衝，推進“小國大外交”，為世界和平與穩定發揮獨特和積極作用。中馬關係傳統友好，雙方政治互信牢固，民意基礎深厚。中方珍視中馬友誼，讚賞馬方長期將發展對華關係作為外交優先方向，願同馬方保持高水平政治互信，相互尊重，相互理解，相互支持，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅守承諾，在貿易、投資、文旅、科教等領域深化互利合作，在國際事務中延續良好溝通協作。



王毅表示，中歐關係50年發展最重要的經驗和啟示就是，中歐關係的定位是伙伴不是對手，基調是對話與合作。中歐之間不存在根本利害衝突，中國對歐洲是機遇不是挑戰。雙方歷史、文化和發展階段不同，但不能因為不同就成為對手、因為差異就要對抗。作為世界兩大力量、兩大文明、兩大市場，中歐應相互瞭解、相互尊重、相互欣賞，以發展的眼光看待雙方關係互利共贏的本質，共同促進人類文明進程，維護世界和平與穩定。



博奇表示，馬中關係傳統友好，合作成果豐富。馬方高度珍視對華關係，始終將對華關係作為外交優先方向，堅定恪守一個中國原則，積極參與“一帶一路”合作，期待雙方各領域合作進一步深化，歡迎更多中國朋友赴馬耳他旅遊。馬方同樣認為，歐中應該是伙伴而非對手，應通過對話協商妥處分歧，願繼續為促進歐中關係發揮積極作用。