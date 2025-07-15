中評關注：香港海洋經濟發展聯盟成立

啟動禮（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月15日電（記者 盧哲）香港海洋經濟發展聯盟14日在立法會大樓舉行啟動禮暨圓桌會議。來自香港、廣東的政府機構、高校及相關界別代表齊聚，共同探討香港在海洋經濟領域的未來發展方向，為香港海洋經濟尋找高質量發展路徑。



國家“十四五”規劃明確支持香港建設國際航運中心；中央財經委員會最新會議強調，要加強政策力度支援海洋經濟高質量發展。而香港在海洋經濟方面具備獨特優勢，擁有全球頂尖的港口物流樞紐地位、國際金融中心優勢及領先的海洋科研實力。在此戰略背景下，民建聯立法會議員何俊賢、陳恒鑌牽頭成立香港海洋經濟發展聯盟（下稱“聯盟”），希望通過整合政策、資金、技術、人才等核心要素，凝聚各界力量為香港海洋經濟發展出力。



在當天的啟動禮上，香港特區政府環境及生態局局長謝展寰擔任主禮嘉賓並作主旨演講。特區政府發展局、文化體育及旅遊發展局、創新科技及工業局、海事處、漁農自然護理署、機場管理局、中國旅遊集團、大昌行、珠江船務（企業）集團、廣東海洋投資發展有限公司、易識有限公司、嶺南大學、廣東海洋大學深圳研究院等機構代表，以及立法會議員姚柏良參與本次會議，共同探討香港在海洋經濟領域的未來發展方向。



立法會議員陳恒鑌首先致辭表示，香港海洋經濟聯盟是民建聯十大政策平台之一。現時國家加強政策力度支持海洋經濟高質量發展，而香港具備自身優勢，除傳統海運外，若推動濱海旅遊創新（如遊艇會、跳島游）、構建全產業鏈海洋漁業體系，以及通過產學研深度融合加速技術轉化出口等產業構想落地，將有效激活深藍經濟潛能，為香港經濟注入新動能。



立法會議員何俊賢表示，海洋經濟的發展以及海洋產業的構想落地都需要政、產、學、研的良好互動。香港海洋經濟發展聯盟的成立，希望能夠提供一個恆常化的平台，讓政府、企業、科研團隊、專業人才及其他持份者能夠高效溝通，並集思廣益，共同推動新技術、新模式的應用，令更多海洋經濟相關項目在香港落地。