金融危機新火種：98萬億美元隱性債務

中評社香港7月14日電／日經新聞報導，國際清算銀行（BIS）就過度膨脹的美元“隱性債務”敲響了警鐘。這是使用金融衍生品來籌集美元的方法之一，除了銀行之外，保險公司和投資基金也使用這種方法。截至2024年底，美元隱性債務的全球餘額已達到98萬億美元，發生衝擊時流動性危機可能會擴大。日本的三大銀行也在穩定籌集美元方面存在課題。



隱性債務主要指通過名為“外匯掉期”的金融衍生品籌集的美元。這是一種以本國貨幣交換美元進行融資的手法，在一定期限後需要以美元償還。大多為期限不到1年的短期商品。由於不記入資產負債表，國際清算銀行將其稱為隱性債務。



監控全球結算市場的國際清算銀行之所以無法再忽視這一問題，是因為其規模龐大。餘額在雷曼危機爆發後不久的2008年底為41萬億美元，2023年底增加到了91萬億美元，截至2024年底更是膨脹到了98萬億美元。據推算，截至2023年底，相當於總額近一半的41萬億美元為總部設在美國以外的銀行持有的餘額。



此外，“外匯掉期的最大使用者是非銀行機構”（國際清算銀行）。投資基金等不像銀行那樣受到監管，與銀行相比資訊披露也不充分。



對於金融監管部門來說，這可能是一大漏洞。一旦遭遇衝擊，為了籌集償還所需資金，金融機構會被迫支付更高的成本來確保美元或者拋售美元資產，可能會導致財務狀況惡化。



儘管如此，目前因缺乏統計數據，無法精準掌握外匯掉期的實際情況。很難預測哪個國家或地區會出現多大程度的美元短缺。在不透明的狀態下，中央銀行可能會被迫出台政策來應對。



曾在日本銀行（央行）和國際清算銀行工作過的麗澤大學教授中島真志在談到隱性債務的膨脹時表示：“這意味著潛在風險不斷增加。一旦發生什麼事，影響就會相應變大。影響可能會從經營基礎薄弱的地方金融機構開始顯現”。



截至2025年3月底，三菱UFJ金融集團、三井住友金融集團、瑞穗金融集團這日本三大銀行的外幣存款均無法完全覆蓋外幣貸款。作為穩定融資指標的存貸比分別為109%、131%和127%，都處於超貸狀態。



不足部分通過發行公司債或償還期限較長的掉期等方式籌措。截至2025年3月底，三菱UFJ金融集團籌資額達到820億美元，三井住友金融集團達到1460億美元，瑞穗金融集團達到937億美元。在發生衝擊時，仍存在因貸款急劇增加或存款流出而導致美元短缺的風險。



2020年新冠疫情爆發時，金融機構和企業紛紛行動起來確保美元，市場上出現了美元短缺。美聯儲（FRB）通過日本銀行和歐洲中央銀行等央行擴大美元供應，解決了這一局面。



然而，市場對美聯儲今後是否會繼續在緊急時供應美元表示懷疑。原因是外界認為，特朗普政府可能會在軸心貨幣美元的全球供給成本問題上，要求各國承擔相應的負擔。



法國巴黎銀行的首席經濟學家河野龍太郎指出，“在發生全球金融危機時，美聯儲是否會向主要國家的央行供應美元變得極為不確定”。



中東局勢持續緊張也是一個不安因素。日生基礎研究所的首席經濟學家上野剛志表示，“雖然可能性很低，但如果因荷姆茲海峽封鎖等原因導致原油價格長期高漲，將會導致全球經濟惡化並引發信用收縮。如果資金提供者消失，流動性將會變得緊張”。