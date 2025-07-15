觀非遺原村土布　港澳記者體驗紡織技藝

港澳記者團一行14日下午到訪河北贊皇縣原村產業園（中評社 海涵攝） 中評社贊皇7月15日電（記者 海涵）港澳記者團一行14日下午到訪河北贊皇縣原村產業園，參觀瞭解原村土布紡織技藝，並進行紡織體驗。



作為河北省非物質文化遺產，原村土布堅守72道純手工工序，並深入研發，創新礦物染、植物染工藝，從青銅器色、敦煌色、彩陶及丹霞地貌汲取靈感，花色品種逾2000個，研發1.4米幅寬織機，大幅拓展面料應用疆界，走上標準化、品牌化、產業化經營之路，成功打破傳統土布“粗、厚、笨、重”的局限，實現了向“細、薄、輕、柔”的華麗蛻變。



技藝超群之外，原村土布亦是“扶貧幫手”。據瞭解，探索實施“公司＋合作社＋基地＋工坊＋農戶”模式，在全縣設立5座非遺工坊，覆蓋6鄉鎮17村，免費培訓賦能1000餘名農村婦女，成為推動共同富裕的堅實紐帶。



在“原村土布紡織技藝”創始人崔雪琴的介紹下，記者一行參觀了產業園展廳。展廳中展示了原村土布從一顆種子成為布匹的奇妙歷程，也展示了眾多炫彩奪目的土布成品。展廳內設有專門的體驗區，在工作人員的指導下，記者們積極體驗紡線、織布等工藝。



崔雪琴告訴記者，作為一個非遺傳承人、一個合作社的創辦人，一定要抓品質、創品牌，衹有這樣才可以將非遺技藝傳承下去。此外，也要讓非遺技藝活在當下，和現代接軌，讓消費者喜歡，這樣非遺技藝才能傳承好。她說，“國家出台了許多支持鄉村振興的政策，我們一定會抓住機遇，在發展自己產業的同時，讓農民更富裕、讓鄉村更振興，這也是我們的責任和使命。因此，我們非常有信心和底氣，會讓更多村民參與進來。”



談及如何更好地將非遺文化推廣向海外，崔學琴說，傳統文化是每一位中國人的底氣。文化要與產業、與產品相結合，有文化才能傳承、才能走得更遠，有故事才能發展。她舉例說，就像原村土布，產業鏈比較長，72道工藝都是手工，它的定位就是“民族的才是世界的”，致力於做最好的環保手工土布。她也呼籲更多喜歡中國傳統文化的設計師一起合作，傳承發揚好原村土布。



崔學琴還表示，對於開拓香港市場非常有想法。她希望可以在香港開一個自己創辦的國產服裝品牌分店，對此她信心十足。



