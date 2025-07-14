從對烏減援到新武裝計劃　美國為何“變臉”？

中評社北京7月14日電／美國媒體報導，美國總統特朗普14日將宣佈一項“武裝烏克蘭”新計劃。此前一天，特朗普稱美方將通過北約向烏方提供“愛國者”防空導彈系統等武器裝備。



新華社報導，從本月初白宮和五角大樓證實美方暫停對烏部分軍援，到特朗普8日批准向烏運送更多防禦性武器，再到特朗普政府即將宣佈一項對烏軍援新計劃……兩周來，美國政府對烏軍援立場變化明顯。這其間發生了什麼？究竟有何盤算？



專家認為，美國政府在俄烏政策上“變臉”主要有三重原因。



其一，有“挫敗感”。



本月3日，美俄元首通話討論烏克蘭等問題。特朗普稱通話“沒有取得任何進展”，此後又多次說對俄總統普京“很不滿意”。普京則明確表示俄方不會放棄在烏克蘭實現既定目標，俄方連日來還加強對烏空襲力度。



美媒認為，特朗普政府改變對烏軍援立場很大程度上緣于其對俄烏談判停滯以及俄方強硬態度的“挫敗感”。美共和黨籍聯邦參議員林賽·格雷厄姆說，特朗普對援助烏克蘭“表現出越來越大的興趣”。美國智庫外交關係協會高級研究員查爾斯·庫普錢表示：“特朗普政府現在可能意識到，如果想在烏克蘭問題上達成協議，就必須對俄施加更大壓力。”



其二，有人“買單”。



特朗普13日說，美方將通過北約向烏克蘭提供“愛國者”系統，費用將由北約向美方支付，“這對我們來說就是做生意”。特朗普沒有披露哪些北約成員國將掏錢。據美媒報導，德國總理默茨此前與特朗普通話時表示，德國願意向美方購買“愛國者”系統再運往烏克蘭。另外，美國國防部還有意讓希臘從庫存中撥出部分“愛國者”系統援烏，相關磋商已持續數月。

