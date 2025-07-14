日媒：美日難在參院選舉前推進實質性關稅磋商

中評社香港7月14日電／共同社報導，美國總統特朗普13日在華盛頓郊外就與日本、韓國以及歐盟（EU）的關稅談判向媒體表示：“他們正在迅速轉變方針。”該發言似乎是在暗示談判有所進展，但未談及具體內容。日美兩國政府一致認為在日本20日參院選舉之前難以展開深入磋商。美國將於8月1日開始徵收“對等關稅”的加征部分，實質性談判時間僅剩約10天。



全面負責關稅談判的美國財政部長貝森特將訪日，出席大阪·關西世博會7月19日舉行的美國“國家日”活動。日本政府也考慮由經濟再生擔當相赤澤亮正在世博會場迎接，但相關人士稱“美方對借世博會之機進行談判持否定態度”。



日本政府則因參院選舉投計票在即，難以向美方提出可能被視為讓步的談判方案。



特朗普7日簽署總統令，將對等關稅加征部分的暫停期限從9日延後至8月1日。此後，他否定會再次延期。針對日本的加征部分從14%升至15%，與當前統一徵收的10%疊加後，稅率將達到25%。



赤澤8日分別與貝森特、美國商務部長盧特尼克通了電話。但此後的日美部長間的接觸情況不明，可能在非公開地繼續開展事務性磋商。



特朗普13日強調稱“日本與我們關係密切，但他們不接受美國的車也不接受農產品”，再次施壓日本開放市場。日本則除了對等關稅外，還要求美方下調以汽車為主的按種類加征的關稅。這將是一場艱難的談判，需要爭取在參院選舉結束後的有限時間內找到談判的妥協點。