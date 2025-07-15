韓國特檢組正式調查尹錫悅外患罪嫌疑

7月9日晚，韓國前總統尹錫悅接受訊問後走出首爾中央地方法院。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月15日電／據新華社報導，韓國負責調查緊急戒嚴事件的特檢組14日對軍方無人機作戰司令部等多個國防部機構展開全方位扣押搜查，正式調查前總統尹錫悅的外患罪嫌疑。



據韓聯社報導，特檢組正在調查尹錫悅是否曾於去年10月前後，親自指示無人機作戰司令部派無人機侵入朝鮮首都平壤，從而為宣布緊急戒嚴製造理由；以及軍方是否有組織地介入以隱瞞此事。



韓聯社援引韓國法律界人士的消息說，特檢組當天派出調查人員前往24處軍事場所展開扣押搜查，以獲取相關資料。國家安保室也被列入扣押搜查對象。據悉，特檢組現已獲取相關錄音記錄，主要內容為尹錫悅在去年10月至11月越過國防部和聯合參謀本部，直接指示無人機作戰司令部做好準備向平壤派出無人機。



特檢組還在調查無人機作戰司令部是否明知有墜落風險，卻依然向平壤派出帶有傳單筒的改裝無人機，以引誘朝方報復。



此外，特檢組還對國防部反間諜司令部展開調查，以明確該部門是否故意歪曲、隱瞞向平壤派出無人機的相關情況。



去年12月3日，時任韓國總統尹錫悅發布緊急戒嚴令。同月14日，韓國國會通過對尹錫悅的彈劾動議案，尹錫悅總統職權隨即停止。今年1月15日，尹錫悅首次被捕，成為韓國憲政史上第一個被逮捕的現任總統。3月8日，尹錫悅獲釋。4月4日，韓國憲法法院宣布通過對尹錫悅的彈劾，尹錫悅被罷免總統職務。7月10日，韓國首爾中央地方法院以“擔心（嫌疑人）銷毀證據”為由簽發逮捕令，尹錫悅再次被捕，主要涉及其妨礙執行特殊公務、濫用職權等內亂罪相關嫌疑。尹錫悅目前被羈押在首爾拘留所。