國防部回應中國軍機“異常接近”論

中評社北京7月15日電／據新華社報導，國防部新聞發言人蔣斌13日就日方炒作中國軍機“異常接近”答記者問。



有記者問，據報導，日本防衛省公布所謂中國軍機“異常接近”日機情況，請問發言人有何評論？



蔣斌表示，近日，日本航空自衛隊偵察機多次進入中國東海防空識別區進行抵近偵察，中國軍機依法對其查證識別、跟蹤監視，相關處置行動完全正當合理、專業規範。日方艦機對中方抵近偵察滋擾，是造成中日海空安全風險的根源。我們希望日方與中方相向而行，為兩國關係穩定發展創造氛圍。



