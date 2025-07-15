越南青年“紅色研學之旅”研學營在上海舉行

中評社北京7月15日電／據人民日報報導，越南青年“紅色研學之旅”之“不忘初心”研學營在上海舉行



“越南和中國都是共產黨領導的社會主義國家，越中兩國年輕一代有著共同的共產主義理想。此次研學為我們與上海青年交流提供了絕佳的機會。”越南胡志明市越南青年聯合會委員會委員阮晉生如是分享他近日參加越南青年“紅色研學之旅”之“不忘初心”研學營的感受。



6月30日至7月4日，由中國共青團中央會同中國共青團上海市委共同舉辦的越南青年“紅色研學之旅”之“不忘初心”研學營在上海舉行。來自越南胡志明市的近30名青年代表，在中國共產黨的誕生地、初心始發地和偉大建黨精神孕育地探尋中越友好的紅色基因，在中國改革開放前沿陣地感受中國式現代化生動實踐，與中國青年探討新時代青年的責任擔當，為構建具有戰略意義的中越命運共同體凝聚青春力量。



探尋紅色基因 觸摸友誼根脈



7月1日，中共一大紀念館人流如織，越南青年們也加入了參觀隊伍。“我知道毛澤東等偉大革命領袖的故事。在這個特別的日子深入瞭解中國共產黨的歷史，是我以史為鑒、思考未來的寶貴機會。”越南青年黎公詮對記者說。參觀結束後，越南青年陶氏映在留言卡上認真寫下“珍惜現在所擁有的”。



中越命運共同體傳承於鮮明的紅色基因。研學營舉辦“胡志明在中國”專題講座，講述了胡志明主席在中國的革命足跡和兩黨兩國老一輩領導人深厚的革命情誼。在上海孫中山故居紀念館，越南青年感受到中越領導人親手締造的“同志加兄弟”傳統友誼。1933年8月，宋慶齡在莫利愛路寓所（今上海孫中山故居紀念館）會見胡志明，幫助他恢復與法國共產黨組織的聯繫。1959年9月，胡志明應邀參加中華人民共和國成立10周年慶典，宋慶齡致函胡志明，並附送《上海孫中山故居》中、俄文版小册子各一本。越南胡志明共青團胡志明市委副書記阮登科動情地說：“我們探尋了胡志明主席的足跡，瞭解了之前不曾知曉的珍貴歷史細節，內心充滿感動。我們將把在這裡汲取的精神力量帶回越南，向更多人講述這段故事。”