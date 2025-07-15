第三屆海峽兩岸AI機器人競賽舉辦

中評社北京7月15日電／據台灣網報導， 7月12日，以“智創未來融通兩岸”為主題的第三屆海峽兩岸（福州）人工智慧——工業機器人競賽在福州大學旗山校區舉辦。福建省台聯黨組書記劉良輝，福州大學黨委常委、副校長楊黃浩，福州市台聯會長楊軍，福州市台協會長蔣佩琪以及台灣嘉賓、裁判組、參賽隊伍師生等200餘人出席活動。



劉良輝在致辭中指出，福建是“數字中國”的孕育地，福州是習近平總書記在閩工作期間提出的“數字福建”先行實踐地，始終將人工智慧作為數字經濟發展的核心引擎。希望兩岸青年以“智”為舟、以“融”為帆、以“賽”為媒、以“技”連心，在競技中互學互鑒，在創新中深化交流，在合作中合作奮進，攜手並肩在這片融合發展的熱土上，書寫更加美好的青春篇章。



相較往屆聚焦人工智慧演算法優化（無人車）、工業機器人精準控制（機械臂），本屆競賽新增無人機競技賽道，共設無人機、智慧搬運機器人、迷宮小車和創意競賽四個賽道，涵蓋人工智慧與機器人技術等多個方面。來自海峽兩岸的60支青年科創隊伍參加比賽，其中台灣地區隊伍11支，閩台組合隊伍15支，他們並肩作戰，在技術標準共建、核心難題攻克中密切協作。



比賽之餘，他們還走進福建省博物館、福州大學重點實驗室、福州青創基地、福州市台協會、福州台灣會館等，探尋福州文化底蘊，感受兩岸同根文化，並參與產學合作座談，推動兩岸產教融合邁向更深層次的“協同創新”模式，共育“跨海峽”智慧製造生力軍。



本屆競賽由全國台聯聯絡部、福建省台聯、福州大學、福州市台聯聯合主辦，為兩岸青年提供了展現創新能力、深化技能交流、增進彼此情誼的平台。