中央公開通報3起形式主義典型問題

2025年6月5日，江蘇省南通市崇川區狼山鎮街道機關黨總支組織黨員幹部參觀以中央八項規定精神為主題的廉政展館。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月15日電／據新華社報導，日前，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室會同中央紀委辦公廳對3起整治形式主義為基層減負典型問題進行通報。具體如下：



1.廣西壯族自治區桂林市恭城瑤族自治縣脫離實際、盲目決策建設文旅項目，造成閑置浪費。2018年，恭城瑤族自治縣不顧當地實際條件，在缺乏人才、產業基礎的情況下，強行推動建設總占地面積約140畝的瑤漢養壽城文旅項目。項目規劃總投資16.5億元，目前實際投資5.4億元，後因資金鏈斷裂部分項目已停工爛尾，成為“半拉子”工程，已建成的11棟建築中有6棟閑置，利用率低、效益不佳、浪費嚴重，群眾反映強烈。



2.黑龍江省綏化市一些考核隱形變異、指標繁雜，加重基層負擔。在中央印發《整治形式主義為基層減負若干規定》、部署開展精簡優化基層考核工作後，2025年綏化市公安局仍以“戰況統計”為名，面向基層公安機關變相開展考核。考核體系龐大繁雜，市公安局機關各部門各單位均對縣級公安機關開展考核，共制定幾十個考核細則，其中一些考核指標不夠合理精準。頻繁開展排名通報，市公安局每月對月度考核成績進行排名並正式印發。為完成考核任務，基層公安機關需要報送工作台賬、會議照片、宣傳稿件、手機截圖等大量佐證材料，負擔較重。還有的縣在綜合考核中將違規開展的創建示範活動納入指標體系，有的鎮村為迎考需準備大量台賬資料，加重了基層負擔。



3.一些單位和行業協會違規開展創建示範等活動，並收取費用。中國農業電影電視中心在2024年清理優化創建示範和評比表彰活動期間，超出保留清單範圍，將原活動中的“示範”改為“領跑”，繼續舉辦“宜居宜業和美鄉村領跑基地”、“鄉村振興賦能計劃品牌孵化基地”等2個授牌命名活動，並收取廣告宣傳等費用。中國書協、中國影協等單位以“合作”等名義向部分“文藝創作基地”收取活動經費、建設經費。中國氣象服務協會在2022年至2024年開展“氣候好產品”評價認證活動，向參評地區收取高額評價認證服務費。



以上問題反映出形式主義、官僚主義在一些地方和部門表現仍然突出，違反《整治形式主義為基層減負若干規定》的情形屢禁不止，有的違規開展創建示範活動、以搞合作等方式收取費用；有的考核指標體系龐雜，頻繁進行排名通報，過度依賴痕跡管理增加基層負擔；有的違反民主集中制原則，脫離實際、不尊重規律盲目上項目，造成浪費。