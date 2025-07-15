心相近，情更濃　上半年兩岸交流合作述評

6月15日，參加第十七屆海峽論壇大會的嘉賓步入會場。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月15日電／據新華社報導，兩岸一家親、同胞一家人，常來常往，越走越近、越走越親。2025年上半年，兩岸同胞以“心相近、情更濃”的姿態跨越海峽走親走近，經貿合作逆勢上揚，文化交流走深走實，青年攜手逐夢圓夢……兩岸同胞在交流中交心，在合作中增信，充分彰顯要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲，也是任何人任何勢力都阻擋不了的交流大勢。



人來人往，“走親”是溫暖的注腳



廈金海域，碧波之上，往返客輪的汽笛聲與海浪聲交織奏響兩岸同胞的連心曲。自2001年通航以來，這條被台胞譽為“黃金航線”的廈金“小三通”客運航線，截至2025年5月已累計運送旅客2244萬人次，占兩岸“小三通”總運量的九成以上。



賴清德當局上台以來，為了謀“獨”政治私利，變本加厲阻撓限制兩岸交流交往。但廣大台灣同胞對此不認同、不買賬，絡繹不絕於途，積極參與兩岸交流交往。



文脈同源，歷史同脈。以“傳承·弘揚·發展”為主題的第二屆海峽兩岸中華文化峰會5月28日在北京開幕，兩岸文化領域等各界代表人士800餘人出席，共商中華文化傳承與發揚之道，其中台灣嘉賓、青年和基層代表約600人。



民心所向，鼓浪如歌。第十七屆海峽論壇大會6月15日在廈門舉行。作為兩岸規模最大、範圍最廣的民間交流盛會，論壇延續“擴大民間交流、深化融合發展”主題，涵蓋主論壇以及基層、青年、文化、經濟四大板塊50多場系列活動。中國國民黨前主席馬英九首次參加海峽論壇，島內各界人士、基層民眾不懼民進黨當局恐嚇打壓毅然出席。超過7000名台胞踴躍參會，其中台青占比超過四成，再次掀起兩岸民間交流熱潮。



台海形勢縱然複雜嚴峻，但兩岸交流合作不能停、不能斷、不能少，也不會停、不會斷、不會少。今年上半年，江蘇、福建、四川等地分別舉辦兩岸基層民生發展交流會、2025海峽兩岸青年創新創業大賽項目征集、海峽兩岸融合發展四川交流會、第十屆兩岸學生大熊貓保育體驗營活動、2025“文化抗戰川渝行”兩岸媒體採訪活動等，彰顯兩岸交流沛然莫之能禦的動能。