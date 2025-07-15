以防長：以軍轟炸敘政權坦克是“明確警告”

中評社香港7月15日電／以色列國防部長卡茨14日說，以國防軍當天早些時候轟炸敘利亞政權坦克車隊，是“向敘利亞政權發出的信息和明確警告”。



新華社報導，以色列國防軍當天發佈以色列空軍無人機轟炸坦克的視頻，並在一份聲明中說，以軍發現數輛坦克正向敘南部蘇韋達省行進，因這些坦克在敘南部的存在“可能對以色列構成威脅”，所以發動空襲，阻止其抵達蘇韋達省。



《以色列時報》援引卡茨的話報導，以色列不會允許敘利亞的德魯茲人遭受傷害，“不會袖手旁觀”。



敘利亞內政部門14日發表聲明說，蘇韋達省13日起爆發激烈武裝衝突，已造成30多人死亡、約100人受傷。衝突仍在繼續。敘政權安全部隊14日早晨進入蘇韋達省，尋求“恢復秩序、保護平民”。



《以色列時報》援引總部設在英國的“敘利亞人權觀察組織”消息報導，衝突發生在當地德魯茲社區與貝都因部落之間，而敘政權安全部隊一些成員參與支持貝都因武裝。



德魯茲人主要分佈在敘利亞、黎巴嫩、以色列和以方佔領的戈蘭高地，以色列與敘利亞德魯茲社區有著深厚歷史和文化聯繫。去年12月敘利亞劇變後，以色列以“自衞”為由，趁機出兵佔領戈蘭高地緩衝區及毗鄰地區，公開要求德魯茲人眾多的蘇韋達等敘南部三省“徹底非軍事化”，拒絕敘政權部隊或其他武裝進入敘南部或在敘南部立足。