國防部：“台獨”武裝挑釁終將自取滅亡

中評社北京7月15日電／據新華社報導，國防部新聞發言人蔣斌14日在答記者問時表示，“台獨”武裝妄圖以卵擊石、挑釁引戰，最終只能是粉身碎骨、自取滅亡。



有記者問，據報導，台防務部門負責人近日稱首支“海馬斯”多管火箭導彈連成軍，有效提升台軍精準打擊能力和整體防衛效能。此外，台防務部門批准從美國採購168輛M109A7自行榴彈炮。請問發言人有何評論？



蔣斌說，民進黨當局企圖“倚美謀獨”，不惜“媚美賣台”，用台灣民眾的血汗錢向美國交“保護費”，拿美制武器給自己壯膽打氣，完全是打錯了算盤、自欺欺人。“以武拒統”是絕路，“台獨”武裝妄圖以卵擊石、挑釁引戰，最終只能是粉身碎骨、自取滅亡。



另有記者問，據報導，針對民航局宣布啟用M503航線W121銜接線，民進黨當局稱，此舉壓縮台空防縱深及預警時間，試圖徹底抹去“海峽中線”，對台構成“軍事威脅”。有媒體稱，此次調整正值台“漢光演習”即將舉行之際，可能導致兩岸局勢升溫。請問發言人有何評論？



蔣斌說，台灣是中國的一部分，根本不存在什麼“海峽中線”。有關航線的設立和啟用是主管部門根據民航發展管理需要開展的一項常規工作，對兩岸同胞都有利。民進黨當局為一黨之私，借此渲染所謂“大陸軍事威脅”，妄圖製造安全焦慮，升高對立對抗，阻撓兩岸交流，不得人心、不會得逞。



他表示，當前兩岸關係緊張動蕩的根源，在於民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀“獨”挑釁。希望廣大台灣同胞看清民進黨當局的謀“獨”真面目，認清“台獨”分裂的嚴重危害，堅決反對“台獨”分裂行徑，共同維護台海和平穩定。