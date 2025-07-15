賴清德所謂“團結”邪說中的十處謬誤

7月7日，台灣社會共好論壇籌備會、兩岸和平發展論壇、勞動黨、統一聯盟黨等10餘個政黨團體在台北民進黨中央黨部外冒雨集會，紀念全民族抗戰爆發88周年。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月15日電／據新華社報導，6月24日，賴清德以“團結”為幌子，再次鼓吹“台獨”分裂謬論，煽動兩岸敵意對抗，加劇撕裂台灣社會。所講內容黑白顛倒、邏輯混亂，強詞奪理，難以自洽，引起台灣民眾更多反感。賴清德此講與首講一樣錯漏百出，本文僅擇其中最為荒謬的十處謬誤予以批駁，以正視聽。



此講賴清德嘴上喊“團結”，實際搞鬥爭。眾所周知，島內大多數民眾並不認同賴清德，也不支持他。賴清德為了打擊競爭對手，動用司法手段羈押民眾，利用“執政”優勢，製造“綠色恐怖”，對“在野力量”進行殘酷政治鬥爭和司法迫害。剛剛捅完刀子，現在又高喊“團結”，要讓備受欺壓的“在野力量”團結到賴清德周圍，共同反大陸。似乎誰不與賴清德團結就是政治有罪，這是赤裸裸的“順我者昌，逆我者亡”。賴清德的“團結”口號顯然是假團結，真傷害。這是賴此講的謬誤之一。



賴清德吹噓台灣位居世界新聞自由指數亞洲第一，但當前島內的實際情況卻是綠色媒體橫行霸道、親藍媒體被嚴厲打壓。如果有新聞自由，中天新聞台為何被民進黨當局關停，現在有播新聞的自由了嗎？這是賴此講的謬誤之二。



賴清德鼓吹，台灣的人類自由指數亞洲第一。在民進黨的威脅之下，台灣普通民眾、教師、學生、宗教人士有來大陸進行交流的自由嗎？在島內衹有宣揚“台獨”的自由，衹有“綠色威權”的自由，衹有賴清德橫行霸道的自由，衹有民進黨打壓其他黨派的自由，沒有其他黨派反對民進黨倒行逆施的自由，沒有往來大陸進行交流合作的自由。這是賴清德此講的謬誤之三。



賴清德聲稱“人民越團結，台灣越強大，反吞並時更有力量”。人們團結起來有力量是真的，但是賴清德要人們團結起來對抗大陸，其實質是要裹挾台灣民眾充當“台獨”分裂勢力的炮灰。這是對台灣民眾生命安全的漠視。台灣人民會上賴清德的當嗎？真的願意去當炮灰，為賴清德火中取栗嗎？這是賴清德此講的謬誤之四。



賴清德宣稱，不分族群、不論先來後到，各族群都是台灣的主人。而現實是，民進黨把綠營當自己人，把反對“台獨”的人都當作“雜質”，欲除之而後快。這是賴清德此講的謬誤之五。