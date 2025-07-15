上半年國民經濟迎難而上、穩中向好

中評社北京7月15日電／據國家統計局網站消息，上半年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，有效實施更加積極有為的宏觀政策，國民經濟頂住壓力、迎難而上，經濟運行總體平穩、穩中向好，生產需求穩定增長，就業形勢總體穩定，居民收入繼續增加，新動能成長壯大，高質量發展取得新進展，社會大局保持穩定。



初步核算，上半年國內生產總值660536億元，按不變價格計算，同比增長5.3%。分產業看，第一產業增加值31172億元，同比增長3.7%；第二產業增加值239050億元，增長5.3%；第三產業增加值390314億元，增長5.5%。分季度看，一季度國內生產總值同比增長5.4%，二季度增長5.2%。從環比看，二季度國內生產總值增長1.1%。



一、夏糧穩產豐收，畜牧業平穩增長



上半年，農業（種植業）增加值同比增長3.7%。全國夏糧總產量14974萬噸，比上年減少15萬噸，下降0.1%。上半年，豬牛羊禽肉產量4843萬噸，同比增長2.8%，其中，豬肉、牛肉、禽肉產量分別增長1.3%、4.5%、7.4%，羊肉產量下降4.6%；牛奶產量增長0.5%，禽蛋產量增長1.5%。二季度末，生豬存欄42447萬頭，同比增長2.2%；上半年，生豬出欄36619萬頭，增長0.6%。



二、工業生產較快增長，裝備製造業和高技術製造業增勢良好



上半年，全國規模以上工業增加值同比增長6.4%。分三大門類看，采礦業增加值同比增長6.0%，製造業增長7.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長1.9%。裝備製造業增加值同比增長10.2%，高技術製造業增加值增長9.5%，增速分別快於全部規模以上工業3.8和3.1個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長4.2%；股份制企業增長6.9%，外商及港澳台投資企業增長4.3%；私營企業增長6.7%。分產品看，3D打印設備、新能源汽車、工業機器人產品產量同比分別增長43.1%、36.2%、35.6%。6月份，規模以上工業增加值同比增長6.8%，環比增長0.50%。6月份，製造業採購經理指數為49.7%，比上月上升0.2個百分點；企業生產經營活動預期指數為52.0%。1－5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額27204億元，同比下降1.1%。