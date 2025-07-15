紀檢監察機關持續推動優化營商環境

中評社北京7月15日電／據中央紀委國家監委網站消息，習近平總書記指出，“持續優化營商環境，更好凝聚推動高質量發展的合力。”二十屆中央紀委四次全會強調，聚焦吃拿卡要、冷硬橫推、違規收費、趨利性執法等嚴重影響市場秩序問題，督促糾治整改，促進保持公平公正的市場環境、風清氣正的營商環境。各級紀檢監察機關將優化營商環境作為監督重點內容，緊盯政策落實、涉企服務、行政審批等關鍵環節，組織幹部下沉一線開展監督檢查，壓緊壓實相關部門責任，以有力監督推動營商環境不斷優化。



近日，浙江省杭州市錢塘區紀委監委黨風政風監督室會同相關派駐紀檢監察組，分赴區行政審批中心、街道“大綜合一體化”執法一線、各服務窗口及區內部分重點企業，以一線接訪、服務回訪等方式，重點查找吃拿卡要、趨利性執法、選擇性服務等影響和破壞營商環境問題。



杭州市紀檢監察機關堅持把優化營商環境作為監督重點內容，建立問題線索快速研判處置機制，通過行業部門隨機抽檢、派駐機構監督、紀委監委分析研判等，著力糾治政務服務領域公職人員不擔當、不作為等問題。駐市發改委紀檢監察組持續跟進監督“親清在線”平台相關問題反映，對涉企政策資金審核把關、兌付質效等情況開展全流程監督，確保惠企政策資金落到實處。



吃拿卡要、違規插手、任性執法、政商勾連等不正之風和腐敗問題嚴重損害公平正義、破壞營商環境、增加企業負擔。河南省紀檢監察機關以案件查辦為突破口，切實糾風治亂，向群眾反映最強烈、經營主體最困擾、制約發展最突出的問題精準發力。“我們堅決查處對待企業和群眾口大氣粗、態度惡劣等官僚主義問題，持續整治吃拿卡要、搞權力尋租，違規干預和插手市場經濟活動，干擾企業正常生產經營等問題。”河南省紀委監委相關負責同志介紹，全省紀檢監察機關結合信訪舉報、監督檢查、審查調查、巡視巡察等情況，全面排查問題線索，堅決嚴查快辦，擰緊責任鏈條。



日前，寧夏回族自治區紀委監委聯合自治區有關部門出台《政商交往行為正負面清單（試行）》，從交往交流、接待就餐、交通用車、差旅住宿、執紀執法等方面梳理出可開展事項和禁止事項，針對參會、用車、住宿等方面問題作出指引和答疑。駐自治區市場監管廳紀檢監察組督促監督單位持續整治系統行風，深化市場監管領域全鏈條治理，圍繞審批服務、日常監管、行政執法、產業幫扶等重點環節，排查行風問題183個，著力解決經營主體辦事難、執行工作落實慢等問題，推動構建親清政商關係。