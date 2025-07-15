中評社北京7月15日電／網評：讓文明之光照亮發展之路



來源：人民網 作者：餘心萍



7月10日下午，全球文明對話部長級會議在京開幕。本次會議主題為“維護人類文明多樣性 共促世界和平發展”，由中共中央宣傳部和中共中央對外聯絡部共同主辦。



當前，國際形勢變亂交織，人類站在新的歷史十字路口，迫切需要以文明交流超越文明隔閡，以文明互鑒超越文明衝突。在此背景中，召開全球文明對話部長級會議，正當其時。



文明交流互鑒應該是對等的、平等的，應該是多元的、多向的，而不應該是強制的、強迫的，不應該是單一的、單向的。當前，全球文明倡議不斷落地生根，為不同文明間消除偏見誤解、增進理解信任提供了支撐，為世界和平與發展事業向前邁進注入了動力，為構建人類命運共同體鋪就了根基。



站在新的歷史十字路口，我們要共同加強發展道路的多樣化探索，不斷豐富人類文明形態。



“現代化道路並沒有固定模式，適合自己的才是最好的，不能削足適履。”梳理人類發展史，可清晰發現，發展的道路是多種多樣的，每個國家都要立足本國實際、結合本國特色，走出一條最適宜自身的發展之路。一個國家選擇什麼樣的現代化道路，是由其歷史傳統、社會制度、發展條件、外部環境等諸多因素決定的。國情不同，現代化途徑也會不同。中國式現代化既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的鮮明特色。



中國式現代化是一種全新的人類文明形態，與全球其他文明相互借鑒，必將極大豐富世界文明百花園。於此而言，我們要共同加強發展道路的多樣化探索，不斷豐富人類文明形態。



值得一提的是，在全球文明對話部長級會議開幕式上，3位曾與習近平主席有書信往來的國際友人，各自講述了踐行全球文明倡議的故事。他們有的談到“以理解培育友誼、以民心相通築就和平”，有的談到“綠水青山就是金山銀山”，還有的談到“選擇中國，就是選擇未來”，從中可發現中國式現代化是深受歡迎的，更是具有強大生命力的，正不斷為世界和平發展人類繁榮進步注入文明力量。