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西安市人大常委會黨組書記韓鬆接受調查
http://www.CRNTT.com   2025-07-15 17:16:53


　　中評社北京7月15日電／據中央紀委國家監委網站消息，陝西省西安市人大常委會黨組書記、主任韓鬆涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。


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