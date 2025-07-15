我國基本醫保參保率穩定在95%以上

中評社北京7月15日電／據人民日報報導，國家醫保局近日發布的《2024年全國醫療保障事業發展統計公報》顯示：2024年，中國特色醫療保障制度持續完善，群眾待遇鞏固提升，基金運行安全穩健，管理服務提質增效。



一、全國基本醫療保險參保約13.27億人



公報顯示，截至去年底，全國基本醫療保險參保約13.27億人，參保率穩定在95%以上。去年全國基本醫療保險基金總收入34913.37億元，基金總支出29764.03億元。



截至去年底，職工醫保參保37948.34萬人，城鄉居民基本醫療保險參保94713.73萬人。



待遇享受方面，去年職工參保人員待遇享受人次為53.08億人次，同比增長9.9%；職工醫保參保人員次均住院費用為11707元，目錄內基金支付比例84.8%。



去年，居民醫保參保人員醫藥費用20312.16億元，同比增長3.7%；居民醫保人員享受待遇30.35億人次，同比增長14.9%。



二、按病種付費出院人次占比超90%



公報顯示，《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2024年）》收載西藥和中成藥共3159種。去年，新納入藥品91種，協議期內談判藥品報銷2.8億人次。



截至去年底，基本實現按病種付費統籌地區、符合條件的醫療機構全覆蓋，按病種付費出院人次占比超90%，按病種付費的基金占全部符合條件住院醫保基金支出比例為80%左右。