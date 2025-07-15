中央和國家機關全國文明單位經驗交流會召開

中評社北京7月15日電／據人民日報報導，7月14日，中央和國家機關工委在京召開中央和國家機關全國文明單位經驗交流會。會議深入學習貫徹習近平總書記對精神文明建設工作作出的重要指示精神，貫徹落實全國精神文明建設表彰大會精神，表彰先進、樹立典型，提高認識、明確責任，推動中央和國家機關精神文明建設再上新台階。



會議強調，中央和國家機關作為踐行“兩個維護”的第一方陣，要深入學習貫徹習近平總書記關於精神文明建設的重要論述，提高政治站位，深刻認識加強精神文明建設的重要意義和面臨的形勢任務，切實增強做好精神文明建設工作的使命感責任感。要帶頭加強精神文明建設，做好精神文明建設工作，強理論武裝之基、鑄理想信念之魂、擔以文化人之責、織共創共建之網，準確把握精神文明建設的時代特徵和發展規律，打好“組合拳”、奏好“交響樂”，形成工作合力、提升工作效能，凝聚推進中國式現代化的強大精神力量。要加強組織領導，不折不扣貫徹落實黨中央關於精神文明建設的決策部署，堅持黨建引領，服務大局，守正創新，進一步推動中央和國家機關精神文明建設高質量發展，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業貢獻力量。



會議通報了中央和國家機關第七屆全國文明單位受表彰情況，6個單位作交流發言。中央和國家機關各部門有關司局負責同志、受表彰單位負責同志等，共約170人參加。



