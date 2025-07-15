俄羅斯：烏方顯然不著急和談

6月24日，在荷蘭海牙，烏克蘭總統澤連斯基在北約峰會期間對記者講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月15日電／據新華網報導，烏克蘭總統澤連斯基14日表示，他當天與到訪基輔的美國烏克蘭事務特使凱洛格討論了國防武器聯合生產採購，以及制裁俄羅斯等問題。俄總統新聞秘書佩斯科夫同日表示，烏克蘭顯然並不急於開啟第三輪談判。



凱洛格14日早上抵達基輔進行訪問。澤連斯基在社交媒體上發文說，他當天與凱洛格進行了“富有成效”的對話，討論了“實現和平的路徑”以及烏美為推動和平更快到來所能共同採取的“切實”舉措，包括加強烏防空能力、通過與歐洲協作實現國防武器的聯合生產及採購，以及對俄羅斯和“幫助”俄羅斯的國家實施制裁。



澤連斯基14日還表示，他當天同烏第一副總理、經濟部長斯維裡堅科討論了“提高烏克蘭經濟潛力、擴大對烏克蘭人的支持計劃以及擴大我們國內武器生產的具體措施”。澤連斯基說，為實現上述目標，烏行政機構將進行重組。



美國總統特朗普13日表示，美方將通過北約向烏克蘭提供“愛國者”防空導彈系統，北約將向美方支付這些裝備的費用。另據美國媒體報導，特朗普還將於14日宣布一項“武裝烏克蘭”的新計劃。



據俄新社報導，俄總統新聞秘書佩斯科夫14日表示，特朗普的相關言論反映出“美國一直並將繼續向烏克蘭供應武器、彈藥和軍事裝備”。



關於俄烏談判，佩斯科夫指出，烏克蘭顯然並不急於開啟第三輪談判，而俄羅斯已做好準備，正等待烏方明確談判時間。