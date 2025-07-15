聯合國：僅35%可持續發展目標進展順利

中評社北京7月15日電／據新華網報導，聯合國14日發布的《2025年可持續發展目標報告》顯示，可持續發展目標169個細項中，僅35%進展順利，近一半進展緩慢，18%出現倒退。



報告顯示，公共健康、教育、能源、數字互聯等領域可持續發展目標取得顯著進展。新增艾滋病毒感染病例2010年以來下降約40%；2000年以來，瘧疾防治拯救了1270萬人；目前社會保障人口覆蓋率超50%；與2015年相比，兒童和青年入學人數新增1.1億；童婚人數下降，婦女從政人數上升；2023年，全球92%的人口有電可用；互聯網使用人口從2015年的40%上升至2024年的68%；關鍵生態系統保護水平顯著提高。



報告同時顯示，目前的進度不足以在2030年實現所有可持續發展目標。全球尚有8億人處於絕對貧困狀態；數十億人缺乏安全的飲用水和衛生服務；氣候變化加劇；2024年武裝衝突導致近5萬人死亡、年底流離失所人數達1.2億。



聯合國秘書長古特雷斯在報告發布記者會上拉響“全球發展緊急狀態”警報。他敦促各國採取有力行動落實可持續發展目標。他還說，目前全球經濟和金融架構對於發展中國家存在根本性的不公，必須加以改革。



負責經濟和社會事務的聯合國副秘書長李軍華指出，2030年可持續發展議程表明，各國認識到命運與共、可持續發展不是零和遊戲而是惠及所有人的共同事業。他說，當下需要“緊急多邊主義”，各國應重振國際合作，把可持續發展目標當作對現在和未來世代的堅定承諾。



2015年9月，聯合國通過以17個可持續發展目標為核心的2030年可持續發展議程，致力於在2030年前消除貧困、促進平等和應對氣候變化等。17個可持續發展目標分為169個細項。