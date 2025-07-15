中德青少年在“開放門音樂節”架起文化橋梁

中德青少年在“開放門音樂節”演奏。（圖片來源：新華網） 中評社北京7月15日電／據新華網報導，當中國民樂的悠揚旋律首次在德國新伊森堡胡格諾音樂廳奏響，一道橫跨歐亞的文化橋梁悄然架起。在第33屆德國“開放門音樂節”，中國首次作為主賓國亮相，攜手德國本地青少年藝術團體，共同展開了一場中西合璧、青春律動的文化交流。



作為萊茵－美因地區最具影響力的多元藝術節之一，“開放門音樂節”自1991年創辦以來，始終秉持“藝術無國界”的理念。本屆特別單元“中德青少年文化橋”，由新伊森堡市政府、德國藝馬文化及上海力旗傳媒聯合策劃，旨在通過音樂與舞蹈的語言，深化兩國青少年之間的理解與友誼。



在13日下午的交流活動中，來自上海徐匯區青少年活動中心的民樂團、弦樂團、管樂團，以及來自上海小熒星的演員們首次集體登上德國舞台，展示了他們的藝術成果。包括改編自中國動畫《哪吒》的主題曲、經典民族樂章《青花瓷》等作品，充分展現了中國青少年的專業素養與藝術表現力。



“我們帶來了33位學生，這是他們第一次來到歐洲。”民樂團帶隊老師介紹說，“孩子們在音樂中迅速找到了共鳴。”



此次文化交流不僅是一場成果展示，更是一次深度參與式的跨文化對話。德國卡普里奧爾舞蹈學校與中國小熒星藝術團的青少年聯合排練舞蹈節目，年紀最小的參與者僅7歲。



彩排過程中，一位年幼的中國小演員在演唱中遇到麥克風突發失聲，卻毫不慌亂，繼續用洪亮童聲堅持唱完。全場安靜守候，謝幕後她在後台情緒釋放，哇地一聲哭了出來。台下一位德國觀眾高聲喊道：“你最棒！”隨後掌聲雷動，節奏分明的鼓勵聲在劇場中久久回蕩。



“我們相信音樂是國際性的，它能夠跨越語言、克服障礙。”本屆音樂節總策劃人布麗吉特·卡赫爾說，“我們被孩子們的勇氣和他們與德國藝術家共同交流的旅程所感動。這不僅是一次成果展示，更是一次文化願景的實現。”