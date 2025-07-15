讀IB較DSE易入大學？醫學院收生比例惹關注

左圖：IB日前放榜，本港錄得至少三十一位狀元。右圖：DSE將於明日放榜，全港約五萬名考生將迎來人生重要一刻。（大公報） 中評社香港7月15日電／大公報報導，國際文憑大學預科課程（IBDP）日前放榜，本港錄得至少31位狀元，當中有至少26位獲港大或中大醫學院錄取。作為全港收分最高的兩大醫學院，多年來一直被香港優等生“爭崩頭”，然而有意見擔心，醫學院對於DSE學生和非DSE學生的收生比例不合理（即代表香港大多本地考生的DSE學額較少，而包括IB在內的非DSE學額偏多），或會間接影響DSE考生的利益。



明天便是DSE放榜日，而今年的醫學院配額，相信又是大家關注的話題。有意見認為，醫學院的收生名額比例應當繼續優化，給本地基層學童更公平的教育資源。亦有意見建議，未來的第三間醫學院可以吸收更多DSE考生，在緩解人手的同時也能緩解收生比例的矛盾。



IB課程是由瑞士的國際文憑組織（International Baccalaureate）歷經多年研發而成，是一項得到國際認可的學術課程，適用於3至19歲學生。目前，全球有近150個國家開辦IB課程。截至2023年3月初，本港有70間國際學校、私立學校及直資學校，獲認證提供IB課程。



IB被認為“可獲得更大回報”



據IB官網顯示，其課程被全球超過4500間大學認可，其中包括所有美國常春藤盟校、英國所有羅素集團大學成員，以及加拿大和澳洲的公立大學。不過，在香港，IB課程學費比DSE課程要貴得多：有數據顯示，2024年全港最平的IB課程，也要2.7萬港元／年，而像英基學校中學部的學費，一般每年都要十幾萬至三十萬港元。而採用DSE課程的香港公立中學則無需學費。因此，IB在本港坊間亦被認為是“有錢人子女的課程”。



“讀IB其中一大好處，是能夠以更小的努力得到更大的回報。”讀IB畢業的milkli現從事教育行業，她瞭解到，香港中學文憑試（DSE）考生只得少於20%能考進大學，相信能考入三大的學生衹有10%至15%。而能考入法律，醫科及金融等熱門科目的學生衹有5%左右。



反觀，用IB考入港大的最低要求是30分。她以2017年的數據為例，當年本港英基學校的IB課程就有89.8%學生考得30分或以上，換言之，理論上約90%的香港IB學生夠資格入港大，與DSE考生相比確實差距懸殊。另外，港大法律的最低要求是38分，但英基就有25%的IB學生考到40分或以上，與DSE的5%亦是差距明顯。



“正因為IB考大學比DSE容易很多，IB學生在職場上都比較著數。”她舉例，與自己同班、成績中下游的同學，都能被香港四大會計師事務所取錄，“而一個DSE學生要入四大，成績肯定是前15%才行。”



港大醫科DSE學額未達75%



今年又逢美國留學生政策收緊，一些心水美國學校的IB狀元，開始將目光轉向香港本地。



然而，DSE作為本港絕大多數公立、直資學校的考生的大學升學試，其升入本港大學的升學率高低，則與絕大多數本地考生的教育利益息息相關。IB和DSE兩個升學通道的背後，似乎被認為是中產精英及本地大眾群體之間的博弈。



2024年，本港共有357名DSE尖子生被港大、中大醫學院取錄，其中被中大醫學院取錄的考生中，DSE考生占69%；港大則取錄53%DSE考生，並已連續第九年未達75%學額經聯招取錄的承諾。



“在競爭最激烈的醫科，DSE本地生更須面對大量IB等國際考試考生搶奪大學醫科學位的挑戰，寒門學子還有機會成為盧寵茂醫生那樣的大國手嗎？”新聞界KOL鄭久慧曾發表文章，直指在過去十幾年，DSE學生只占港大醫學院約一半的學額，遠低於理想。

