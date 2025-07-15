法國舉行傳統國慶節閱兵式

中評社北京7月15日電／據新華網報導，法國一年一度的國慶閱兵式14日在巴黎舉行。此前一天，法國總統馬克龍宣布大幅提高國防預算，使本次閱兵式備受關注。



今年法國國慶節閱兵式在巴黎香榭麗舍大街舉行。據法國總統府介紹，此次閱兵式共出動7000餘名軍人、250輛軍車、200匹戰馬以及100餘架軍機。印度尼西亞作為主賓國派出400多名軍人參加了閱兵式。



本次閱兵式的展示重點之一是法國陸軍最先進的第七裝甲旅。這支部隊由步兵、裝甲部隊和支援部隊組成。法國媒體說，法軍今年可在10天內快速部署一支超過7000名士兵、配備所有彈藥和後勤保障的裝甲旅。



馬克龍13日在法國國防部發表講話時表示，面對俄烏衝突、美國帶來的不確定性及中東危機等問題，歐洲正處於巨大危機的邊緣，因此他宣布，在現行計劃基礎上，法國國防預算將在2026年增加35億歐元，2027年增加30億歐元。按此方案，法國國防預算將比原計劃的2030年提前3年，即到2027年就達640億歐元，與2017年相比實現翻倍。



1789年7月14日，法國人民攻克了象徵法國封建統治的堡壘巴士底獄，奪取了反對封建制度的勝利。1880年7月6日，法蘭西第三共和國頒布法令，將7月14日定為法國國慶節。