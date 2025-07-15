中國經驗助力非洲發展

中評社北京7月15日電／據新華網報導，日前，多位津巴布韋媒體人士在津首都哈拉雷接受新華社記者採訪時表示，中國高質量發展經驗對努力探求自主發展道路的非洲國家具有重要借鑒意義。



今年6月，多位津媒體人士赴中國湖南省參加了為期兩周的“津巴布韋媒體人士研修班”。在此期間，他們不僅與來自湖南省媒體和高校等的專家學習交流前沿傳媒知識與技術，還走進在長沙舉辦的第四屆中國—非洲經貿博覽會，近距離感受中非合作的脈動。



津巴布韋國家廣播公司廣播新聞部經理喬納森·馬雷爾瓦說，他曾於2013年首次到訪長沙，時隔10餘年後再次來到這座城市讓他感受到“巨大變化”。



“長沙的建築、道路網絡等城市基礎設施的變化令人震撼，我已經找不到10年前住過的地方了。”他說，從完備的基礎設施到蓬勃發展的高科技產業，長沙的變化之快讓他真切感受到中國經濟社會發展的巨大成就。



馬雷爾瓦認為，中國邁向高質量發展的模式對當前謀求自主發展道路的非洲國家頗具啟示意義，中國人民在經濟發展建設中展現出的高效和奮鬥精神也值得非洲國家學習。



“我們常說，中國是津巴布韋全天候的夥伴，事實的確如此。從發電站到公路，從大壩到醫院，中國令津巴布韋受益匪淺。”他說，全球南方國家正在從中國高質量發展成果中獲益。