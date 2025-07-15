網信辦整治暑期未成年人網絡環境

中評社北京7月15日電／據央視新聞客戶端消息，為強化未成年人網絡保護，營造良好網絡環境，近日，中央網信辦印發通知，在全國範圍內部署開展為期2個月的“清朗·2025年暑期未成年人網絡環境整治”專項行動。



落實《未成年人網絡保護條例》，本次專項行動將進一步拓展治理深度和範圍，持續深入整治網上危害和影響未成年人身心健康的問題亂象，嚴肅查處涉暴力迷信、淫穢色情、引誘自殺自殘、侵害未成年人隱私等違法信息，全面清理低俗庸俗、炫富拜金、極端情緒等不良內容，嚴厲打擊涉嫌針對未成年人的違法犯罪行為。在此基礎上，聚焦各類新情況新表現，做好四方面問題整治。



一是實施網絡侵害行為。以未成年人為對象，借絕版“穀子”、明星周邊、免費學習搭子、圖片定制等名義，侵擾未成年人，實施網絡欺凌、隔空猥褻等惡性違法行為。



二是隱蔽傳播違法不良信息。借卡牌、故事、動漫等未成年人喜愛的新載體、新手法，炮製網絡黑話爛梗，虛構放大血腥暴力情節，包裝美化不良亞文化，鼓吹不良價值觀，危害未成年人身心健康。



三是誘導參與線下危險活動。引誘提供陪聊、陪玩、陪游等違規服務，教授製作“筆槍”“牙簽弩”等所謂“創意手工”，鼓動未成年人模仿“樓梯跳躍”“窒息挑戰”等危險動作，可能造成線下傷害。



四是利用未成年人形象牟利。惡意發布導向不良的未成年人出鏡內容，炮製軟色情、軟暴力“毒流量”，炒作兒童CP，擺拍“整蠱兒童”“姐弟互毆”等虛假劇情，炫耀未成年人不良行為，博取眼球、營銷牟利。



在開展專項整治的同時，網信部門將重點關注三個方面情況。



一是未成年人模式的使用情況以及內容建設存在的問題。