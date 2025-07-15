上合“數字紐帶”：以包容彌合數字鴻溝

中評社北京7月15日電／據新華社報導，在全球數字化浪潮奔湧向前的今天，數字技術已然成為驅動經濟社會發展的重要引擎，但與此同時，一道無形的“數字鴻溝”也正成為加劇全球發展不平衡的新挑戰。在此背景下，上海合作組織圍繞數字經濟凝聚合作共識、強化合作紐帶。近日於天津舉行的2025上合組織數字經濟論壇上，一系列新成果的落地，標志著一條連接各國的“數字紐帶”正日益堅韌。這不僅是區域經濟合作的深化，更重要的，它孕育實踐了一種以包容、開放、共贏為特徵的數字治理新範式，為彌合全球數字鴻溝提供了寶貴啓示。



這條“數字紐帶”的獨特價值，首先源於其堅實的共識基礎。上合組織是世界上人口最多、幅員最為遼闊的地區合作組織，未來數字經濟發展空間巨大，合作前景廣闊。面對阻礙全球數字經濟合作的藩籬，上合組織國家明確發出了“加強數字化領域全面合作，縮小經濟發展的數字鴻溝”的共同聲音。這一共識植根於“上海精神”中“謀求共同發展”的理念。正如上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫所言，衹有通過合作與交流，才能使數字技術成為促進包容性發展的工具。這種以合作為前提、以平等為准繩、以共享為目的開展數字經濟合作的共同理念，為打破技術壟斷、抵制數字壁壘提供了強大的道義和行動力量。



正是在這一理念的引領下，上合組織的數字合作展現出一種“互補共生”的鮮明特質，各方都能在合作中找到並發揮自身的比較優勢，形成一個高效聯動的有機整體。在這幅宏大的合作圖景中，中國發揮數字基建優勢，數字化賦能場景覆蓋20餘個成員國、觀察員國和對話夥伴國；俄羅斯積極推動上合組織國家標准化機構加強標准化合作，致力於為各國標准化合作提供制度保障；烏茲別克斯坦聚焦數字技術人才培養，每年培養2.9萬名專業人才；哈薩克斯坦發揮自身區位優勢，阿拉木圖已成為“數字絲路”的關鍵節點……從基礎設施建設到產業應用，從國際數據標准規範到數字技術人才培養，各國共識不斷加深，合作方式不斷創新，為區域經濟協調發展注入新動力。



更為可貴的是，這種合作願景已結出累累碩果，將包容性發展的藍圖穩步轉變為惠及各國民衆的現實。作為上合組織數字經濟合作的重要參與者、推動者和貢獻者，中國用實際行動持續推動上合組織各國間的數字經濟合作。在吉爾吉斯斯坦，中企參與建設的5G網絡覆蓋主要城市，助力當地互聯網普及率從43%提升至70%以上；在塔吉克斯坦，中塔合作的數字醫療平台實現遠程會診全覆蓋，惠及偏遠地區民衆；中國在上合組織國家已建成10個魯班工坊，數字人才培養學歷教育與職業培訓緊密結合……這些生動的案例雄辯地證明，所有上合組織國家都能在合作中享受數字經濟的紅利，整體實現包容性發展正逐步從願景走向現實。